Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Учредителями Консорциума являются восемь образовательных организаций: МГИМО, МГУ, РУДН, СПбГУ, СПбПУ, ТГУ, НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ». Структура создана для реализации программы «Послы российского образования и науки». Цель программы — организация и координация деятельности послов по продвижению в мире российского образования и науки. Работа идёт с использованием возможностей ведущих международных специализированных и общественно-значимых площадок через расширение коммуникационной активности физических лиц, а также российских и зарубежных образовательных и научных организаций. Политех выдвинул две кандидатуры, которые были успешно утверждены на заседании консорциума.

Первый кандидат — директор Российско-Арабского центра культурного и делового сотрудничества Ваддах Ал-Джунди. Более 20 лет он ведет активную деятельность по взаимодействию между Россией и Сирией в общественно-политической и гуманитарной сферах, а также в науке и образовании. Он участвовал в организации международных встреч и визитов, презентациях российских вузов в Сирии, спортивных и культурных студенческих мероприятиях. При содействии господина Ваддаха Ал-Джунди в октябре 2021 года в Сирийской Арабской Республике была организована передвижная выставка работ студентов, преподавателей и сотрудников Политехнического университета «Пальмира Севера» .

Второй кандидат — Генеральный почетный консул России в городе Агадир Абид Абдельлатиф. Он развивает двухсторонние отношения между Россией и Марокко, а это культурные, торгово-экономические, научные и просветительские связи. Абид Абдельлатиф — почетный Президент Ассоциации выпускников СПбПУ в Марокко. Он активно популяризирует российское образование, русскую культуры и наш язык среди марокканцев.

Поздравляем господина Ваддаха Ал-Джунди и господина Абида Абдельлатифа с утверждением на звание послов российского образования и науки.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI