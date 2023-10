Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

На открытом чемпионате по робофутболу, проходившем с 12 по 15 октября в Китае, команда МФТИ «Старкит» вышла на первое место, обыграв в финале со счетом 8:0 команду из Университета Цинхуа (Tsinghua University), одного из лучших вузов КНР. В турнире физтехи одержали победу в четырех играх, не считая финальной, не дав соперникам набрать ни одного балла.

Чемпионы уже вернулись в Россию с кубком и новой регалией для команды и для университета. Команду на соревновании возглавил лично основатель, руководитель и спонсор команды Азер Бабаев – почетный выпускник МФТИ и член Физтех-союза.

Официальные фото с соревнований можно посмотреть по ссылке.

Команда по гуманоидному футболу «Старкит» – многократный победитель и призер международных чемпионатов с 2019 года. Созданная 5 лет назад на базе Лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ, она совмещает соревнования, преподавательскую и просветительскую деятельность с наукой: специалисты команды первыми разработали систему стереовидения для робофутбола и собственный движок для ходьбы, спроектировали, построили и постоянно модернизируют несколько типов человекоподобных роботов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI