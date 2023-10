Кафедра архитектурного проектирования СПбГАСУ разрабатывает туристические объекты для Мурманской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Наставники экспедиции – доценты кафедры архитектурного проектирования Игорь Иванов, Александра Еремеева (на первом плане) и Ольга Кокорина (крайняя справа) со студентами-участниками экспедиции

Кафедра архитектурного проектирования СПбГАСУ совместно с НИУ «Высшая школа экономики», Мурманским арктическим университетом, Санкт-Петербургским государственным университетом и Российско-Армянским университетом (Ереван, Армения) проводит экспедицию на Кольский полуостров «Ковдор – столица Гипербореи», в ходе которой студенты собирают данные для своих дипломных работ по развитию Крайнего Севера. Во время экспедиции с 16 по 27 октября студенты посетят и исследуют туристический потенциал городов Кировска, Кандалакши, Мончегорска, Ковдора и села Ловозеро. Завершится экспедиция «Ковдор – столица Гипербореи» проектным семинаром в Ковдоре. В целях привлечения внимания к этому городу для него будет разработана концепция нового здания туристического центра. Кроме того, участники экспедиции разработают научно обоснованные предложения по включению города Ковдора в единый туристический маршрут с соседними городами.

Экспедиция стала возможной благодаря профессиональному конкурсу «Открываем Россию заново», который организован Высшей школой экономики, АНО «Россия – страна возможностей» и АНО «Больше, чем путешествие». «Открываем Россию заново» – это всероссийская межуниверситетская программа студенческих проектных и исследовательских экспедиций, в рамках которой студенты ведущих российских вузов принимают участие в реализации проектов по стратегическому развитию регионов.

В программу магистратуры кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ с 2019 г. включены темы, посвящённые формированию комфортной среды для жизни, работы и туризма в Арктике. Это сделано согласно «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г.», где развитие арктических территорий признано одной из приоритетных задач для страны. За четыре года программа получила широкое распространение и вызвала большой интерес у обучающихся. На данный момент более 30 выпускников кафедры защитили свои дипломы по теме арктической архитектуры.

В 2023–2024 учебном году для дипломного проектирования предложены комплексные темы по развитию объектов туристско-рекреационных кластеров в нескольких арктических регионах: Мурманской области, на полуострове Таймыр, в Ямало-Ненецком автономном округе.

«В настоящее время в мире существует тенденция кластерного подхода к развитию туризма. Необходима взаимосвязанная сеть туристических центров, объединённых в кластер, который бы формировал синергетический эффект от взаимодействия участников, входящих в его состав», – рассказывает Александра Еремеева, доцент кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ. Перед магистрантами кафедры стоит задача по разработке нескольких туристических центров, объединённых в кластер. Таким образом, решение локальных задач позволит совместно усилить качество туристической среды в Арктической зоне.

