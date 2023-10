ИСПО стал членом Метрологического образовательного кластера

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

16 октября Институт среднего профессионального образования СПбПУ вступил в Метрологический образовательный кластер Росстандарта в Санкт-Петербурге. В этот день было подписано соглашение о сотрудничестве Санкт-Петербургского политехнический университета Петра Великого в лице и.о. проректора по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрия Тихонова и Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д.И. Менделеева (ВНИИМ) в лице генерального директора Антона Пронина.

Предметом договора является взаимодействие в области проведения профориентационных мероприятий для общеобразовательных учреждений с целью популяризации профессии «метролог» среди школьников.

Институт средне-профессионального образования более 20 лет выпускает специалистов по направлению «Метрология» и является ведущим учебным заведением по данному направлению в Санкт-Петербурге и России. Выпускники программы в области метрологического контроля средств измерений востребованы на рынке труда и готовы работать в государственных органах сертификации, научно-исследовательских институтах, на производственных предприятиях.

В рамках работы Метрологического кластера, преподаватели и студенты ИСПО будут делиться профессиональными знаниями и опытом со школьниками Санкт-Петербурга. Ребята смогут познакомиться с профессией техника-метролога, участвуя в ознакомительных экскурсиях, мастер-классах и других мероприятиях на базе ИСПО. В планах реализовать обучение по профессии для учащихся школ Санкт-Петербурга в колледже при Политехническом университете.

«Вступление в Метрологический образовательный кластер — это еще один шаг в нашей работе по более качественной подготовке специалистов в рамках данной специальности. Обмен опытом и сетевое взаимодействие с другими организациями только повысит мотивацию обучающихся и будет способствовать развитию их навыков и компетенций», — рассказал Директор Института среднего профессионального образования Роман Байбиков.

