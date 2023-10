В Филях-Давыдкове построят еще один дом по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Фили-Давыдково возведут жилой дом по программе реновации. Он будет находиться по адресу: Кременчугская улица, владения 11–17. Разрешение на строительство уже выдано, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

«Дом общей площадью более 130 тысяч квадратных метров спроектирован в форме буквы “п”. Такая конфигурация здания позволит обустроить для будущих жильцов закрытый и безопасный двор. Новостройка будет состоять из трех разносекционных корпусов, объединенных подземным паркингом на 260 машино-мест», — рассказал он.

Для наружной отделки используют терракотовые панели, темно-серые металлокассеты и керамогранитные плиты под светлый бетон. На фасадах установят корзины для внешних блоков кондиционеров, а лоджии остеклят.

В доме будет 401 однокомнатная, 587 двухкомнатных, 235 трехкомнатных и одна четырехкомнатная квартира. Девять двухкомнатных и три трехкомнатные квартиры адаптируют для маломобильных граждан. Готовая отделка будет соответствовать стандартам программы реновации.

На первом этаже разместят коммерческие и общественные помещения, в том числе центр информирования по переселению.

Около новостройки сделают проезды, тротуары, пешеходные дорожки и наземную автостоянку на 118 мест, 37 из которых будут предназначены для машин маломобильных жильцов. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием из резиновой крошки, обустроят места для отдыха и выгула собак, установят фонари и малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству домов, возводимых по программе реновации.

«После получения извещения о начале строительно-монтажных работ наши инспекторы составят график надзорных мероприятий. Их будут проводить на всех этапах возведения многоквартирного дома на Кременчугской улице. К выездным проверкам привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества работ и применяемых материалов», — отметил Игорь Войстратенко.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов квадратных метров до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В 2022-м в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства подобраны во всех округах города максимально близко к зданиям, включенным в программу.

