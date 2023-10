Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

С приветственным словом к гостям обратился первый проректор по молодежной политике и организации приема Александр Бабич. Он выразил благодарность коллегам из архивного фонда за плодотворное сотрудничество и эффективную работу, направленную на сохранение исторической памяти и привлечение внимания студентов к трагическим событиям Великой Отечественной войны.

«Мы должны знакомить учащихся со страницами нашей истории, ее архивами, документами, фотографиями. Это позволит сохранить ту историческую правду, которую мы должны нести для будущих поколений. Прорыв блокады — это памятное событие не только для жителей нашего города, но и для всей страны. Поэтому экспозиция будет интересна для обучающихся не только Санкт‑Петербургского университета, но и других образовательных организаций», — рассказал Александр Бабич. Он также предложил экспортировать выставку в залы Академической гимназии имени Дмитрия Фаддеева СПбГУ, где она будет представлена учащимся, изучающим периоды блокады в рамках уроков истории России.

Сотрудничество Санкт‑Петербургского университета с Ленинградским областным государственным архивом в Выборге позволяет более качественно выполнять задачу по научному использованию архивной информации, а также создает возможности для подготовки востребованных молодых специалистов, историков и культурологов. На сегодняшний день партнерское взаимодействие осуществляется в различных форматах, включая проведение на базе архива студенческих практик для обучающихся по программам «Регионоведение России» и «История», занятий и семинаров.

Во время подготовки выставочных стендов тщательно исследовались различные документы, дневниковые записи жителей города, оказавшихся внутри блокадного кольца, изучались сведения об убитых и раненых в ходе наступательной операции. Директор Института истории Санкт‑Петербургского университета Абдулла Даудов подчеркнул важную роль архивов в жизни современного общества. Благодаря изучению данных о количестве жертв трагических событий и документов, составляющих государственную тайну, блокада Ленинграда была признана военным преступлением и геноцидом народов Советского Союза.

«Значение документов в сегодняшнем мире очень ценно — в них та правда, которая может быть не всегда приятна, однако страницы прошлого должны оставаться востребованными. Эта выставка уникальна, потому что через цифры, фотографии, карты дает представление о страшных днях блокады», — сообщил Абдулла Даудов. Кроме того, директор Института истории СПбГУ выразил надежду, что сотрудничество Университета с Ленинградским областным государственным архивом продолжит активно развиваться и будет воспитывать среди молодежи патриотический дух, чувство верности своему Отечеству и любовь к России.

На выставке представлены различные документы, такие как хлебные карточки, биографии школьников, работавших на колхозных полях, граждан, удостоенных медали «За оборону Ленинграда», протоколы собраний колхозников о сборе продуктов для блокадников. Экспонаты позволяют ощутить атмосферу того времени, оценить мужество и вклад ленинградцев и жителей области в победу над врагом. По словам директора Ленинградского областного государственного архива в Выборге Юлии Крипатовой, главной целью выставки является отражение мира духовного изображения и героизма людей, которые в период тяжелых испытаний пытались сохранить повседневный уклад жизни.

«Разделы экспозиции рассказывают о разных аспектах блокады: здесь и расходы продуктов питания внутри блокадного кольца, и категории политический блокады, которая состоялась чуть раньше, и подвиги детей Ораниенбаумского района. Прорыв военной изоляции города стал важным событием не только для его жителей, но и для тех, кто оказался в Ленинградской области и старался оказывать всяческую поддержку блокадникам», — отметила Юлия Крипатова.

Экспонаты выставки — это не только напоминание о трагических событиях блокадного периода, но и примеры стойкости и силы человеческого духа, того исторического опыта, который следует передать будущим поколениям. Директор Ленинградского областного государственного архива в Выборге Юлия Крипатова

Руководитель Архивного центра СПбГУ Николай Штыков сообщил, что огромное количество исторического материала стало доступным благодаря профессионализму ленинградских областных архивистов и их готовности сотрудничать с другими архивами и государственными учреждениями. «Выставка открыта в стенах нашего университета, и надеюсь, что с ней познакомятся студенты СПбГУ самых разных направлений обучения», — рассказал Николай Штыков.

Выставка представляет собой пять разделов, каждый из которых затрагивает определенные аспекты истории блокады Ленинград, в их числе — достоверные письма о жизни в блокадном кольце, дальнейшие судьбы детей, помощь жителей ленинградцам и Красной армии, восстановление электроснабжения с Волховской гидроэлектростанции и прорыв блокады в ходе операции «Искра».

Архивный центр, открытый в Университете в 2021 году, занимается организацией для обучающихся архивной практики, включенной в учебные планы образовательных программ. Клиника позволяет использовать различные форматы при работе с документами и расширить возможности вовлечения студентов в профессиональную деятельность архивистов, в том числе организовывать экспозиции, основанные на найденных исторических источниках.

Помимо архивных документов и фотографий на выставочных стендах отображены с использованием инструментов инфографики основные цифры, такие как нормы выдачи хлеба, количество разрушенных зданий, число жителей, эвакуированных из города в период блокады. На картах показаны маршруты двух ледовых Дорог жизни — большой (через Ладожское озеро) и малой (через Финский залив), а также ход боевых действий в январе 1943 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI