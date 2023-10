В СПбГАСУ откроется филиал корпоративной кафедры Минстроя России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Руководитель Центра компетенций образовательной деятельности Минстроя России Ирина Минина, Сергей Музыченко, Павел Акимов и Светлана Головина

В СПбГАСУ откроется филиал корпоративной кафедры Министерства строительства и ЖКХ России, действующей в Московском государственном строительном университете. Соответствующее соглашение в присутствии заместителя министра строительства и ЖКХ Сергея Музыченко подписали ректор НИУ МГСУ Павел Акимов и первый проректор СПбГАСУ Светлана Головина.

Торжественное мероприятие состоялось в рамках III Международного строительного чемпионата, проходящего в Санкт-Петербурге.

Ключевая задача корпоративной кафедры – подготовка кадрового резерва ведомства, квалифицированных специалистов, которые обладают необходимыми компетенциями для построения успешной управленческой карьеры в федеральных и региональных органах власти.

Филиалы кафедры также запущены в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете и Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете.

«Для успешной реализации целей и задач Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года нужны квалифицированные кадры, в том числе и административные. Расширение охвата корпоративной кафедры Минстроя России позволит подготавливать специалистов в этом направлении на базе лучших отраслевых вузов России, а также сформировать общероссийскую команду управленцев, которые обладают единым видением, необходимыми компетенциями и смогут эффективно воплощать все решения руководства страны», – прокомментировал Сергей Музыченко.

«Создание филиала корпоративной кафедры позволит нам объединить усилия в научной, образовательной и профориентационной деятельности, усовершенствовать подготовку молодых управленцев для строительной отрасли, обладающих всеми необходимыми компетенциями, отвечающими актуальным требованиям рынка труда и задачам современного строительства», – подчеркнула Светлана Головина.

