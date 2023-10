В Перове появятся современные кварталы с социальной инфраструктурой — Мэр Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Утвержден проект реорганизации части промзоны «Прожектор» в районе Перово.

«Сейчас территория площадью около 200 гектаров в основном занята складами. Построим здесь современные жилые кварталы для проживания больше 17,6 тысячи человек, в том числе участников программы реновации. Возведем всю необходимую социальную инфраструктуру: школы, детские сады, поликлинику, торгово-развлекательный комплекс со спорткомплексом и другие объекты. Проект включает реконструкцию и строительство порядка 3,4 километра дорог, благоустройство бульваров, скверов и внутриквартальных территорий. В районе появятся пешеходные зоны, велодорожки, автопарковки и зарядная станция для электромобилей», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Реорганизуемая территория ограничена шоссе Энтузиастов, 3-м проездом Перова Поля, Перовской улицей, Зеленым проспектом, Московским скоростным диаметром и полосой отвода Московского центрального кольца. В настоящее время большую часть территории занимают склады и другие объекты производственного и общественно-делового назначения.

Проект предусматривает строительство современных жилых кварталов с необходимой социальной инфраструктурой общей площадью около 1,4 миллиона квадратных метров, что позволит создать комфортные условия для проживания более чем 17,6 тысячи человек и около 10 тысяч рабочих мест.

На участке также появятся объекты производственного и общественно-делового назначения, включая школы на 2100 учеников, детские сады на 1050 детей, художественную и музыкальную школы, поликлинику на 350 посещений в смену, технопарк, торгово-развлекательный комплекс с физкультурно-оздоровительным комплексом, гостиницу на 400 мест, общественно-деловые комплексы и гараж на одну тысячу машино-мест.

Больше половины жилья (свыше 500 тысяч квадратных метров), которое планируется здесь построить, предназначено для целей программы реновации.

В рамках проекта планируется обновить и построить около 3,4 километра прилегающей улично-дорожной сети, в том числе Электродный переулок, 2-й и 3-й проезды Перова Поля. Вдоль улиц Плеханова и Электродной обустроят свыше 2,5 километра велодорожек.

Специалисты также благоустроят бульвары, скверы, другие природные и озелененные территории, а также внутриквартальные пространства с организацией пешеходных зон, парковок для автомобилей и зарядной станции для электромобилей.

С целью развития инженерно-коммунальной инфраструктуры проложат сети коммуникаций и построят распределительные трансформаторные подстанции.

