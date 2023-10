Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице начали высаживать тюльпаны. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по высадке тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам. Всего высадим около 15 миллионов цветов, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства», — сообщил вице-мэр.

На столичных клумбах весной распустятся тюльпаны нескольких сортов. Самые популярные из них — «стронг голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, «апельдорн» багряно-красного цвета, «роял вирджин» с белыми цветами и «шуга лав» нежного розового оттенка.

После высадки растений цветники задекорируют разноцветной древесной щепой. Она поможет защитить луковицы от сильных морозов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI