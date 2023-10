В индустриальном парке «Руднево» открылся центр анализа и разработок в области беспилотных авиационных систем

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На базе федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднево» начал работу центр анализа и разработок. Он будет вести исследовательскую, методическую и консультационную деятельность. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В начале этого года совместно с Минпромторгом России и “Платформой Национальной технологической инициативы” в “Рудневе” создан федеральный центр беспилотных авиационных систем. Он объединяет ведущих российских разработчиков и производителей, которые занимаются созданием новых моделей беспилотных летательных аппаратов и совершенствованием авионики. Планируется, что к 2027 году на базе центра выпустят свыше 60 тысяч единиц беспилотников», — рассказал Владимир Ефимов.

Стратегическая цель центра — исследовательская, методическая и консультационная работа с организациями государственного и частного сектора экономики, которые применяют беспилотники или планируют это делать. Центр поможет подобрать производственные площадки, проведет маркетинговые исследования внутренних и внешних рынков, поможет в построении бизнес-процессов, а также окажет содействие в привлечении частных инвестиций.

«Москва активно участвовала в разработке стратегии развития беспилотной авиации. Один из главных ее пунктов — создание сети научно-практических центров по развитию БАС по всей стране. Для этого мы активно сотрудничаем с регионами, этим летом в общей сложности подписали 11 соглашений. В перспективе создание подобных научно-производственных центров по всей России позволит в три раза увеличить общее количество производителей отрасли», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Обратиться за услугами центра можно по телефону: +7 495 197-87-91 или по электронной почте: infofcbas@develop.mos.ru.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в индустриальном парке «Руднево» открылся новый производственный корпус. В нем разместится завод, который станет единым инженерно-производственным комплексом.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

