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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

La universidad politécnica promueve el nuevo proyecto «Вам слово!» ы экспертами и обсуждают разные стороны жизни, составляющие экосистему «Лепота». Героем первой встречи был главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак. Este disco invitado del club «Вам слово!» — Алёна Ванченко, нейропсихолог, психотерапевт, experto de Forbes, lector de plataformas «Sincronización», autor сследований в области пс ихологии гендера. Эксперт рассказала, как чувствовать себя счастливо и спокойно, и ответила на вопросы политехников.

El 17 de octubre, estudiantes, estudiantes y estudiantes se unieron a la conferencia de conferencias «Semёnov» de la Universidad de Nueva York. Politех», чтобы разобраться в чрезвычайно интересной теме поиска счастья, которая актуальна в любом возрасте.

«Мне так радостно и невероятно трепетно ​​быть с вами. Las estadísticas estadísticas en este momento son muy grandes y se pueden utilizar varias veces. Каждый из вас вложится в этот мир и произведёт в нём много изменений, — поприветствовала участников встречи Алёна Ванченко. — У меня для вас вопрос. А что делает вас счастливыми?».

Opciones de configuración de las variantes deseadas: семья, люди, успех, продуктивность, любимое delо, творчество, стабильность, ча шка кофе, победа любимого футбольного клуба, деньги. Estos son algunos de los aspectos más negativos y positivos de las emociones.

«В машине есть приборная панель, на которой много лампочек, рассказывающих, какая сейчас температура, сколько осталось бензина и так д алее. La situación anterior es que hay una lámpara encendida y que no hay gasolina. ¿Es una lámpara negativa o positiva? На самом деле — информационная. Las emociones de los paneles físicos de las lámparas — точно такие же лампочки. Они ничего не отбирают, а призывают к реакции. Они сообщают: „Вот здесь тебе хорошо, а здесь — не очень“. Когда мы говорим о счастье и ментальном здоровье, важно воспринимать эмоции тем, чем они являются, — información detallada, которая ст имулирует нас к действию», — объяснила Алёна Ванченко.

Los estudiantes se unen a los suburbios con estrés, se reúnen con los demás estudiantes y se reúnen antes del gabinete. ём теле, и ладошки потеют, а в голове от страха ощущение неприятной пустоты.

«Когда у вас есть эмоция, вы погружаетесь в какое-то состояние. Si no tiene ninguna posición de posición preferida, deberá usar emoticones. Si está usando un monitor, puede colocarlo en un minuto en una posición superior. En este momento nuestra organización puede informarnos: я стою на ровной поверхности, мир вокруг меня не рушится, моя дыхательна я система работает качественно, я не ранен, опасности нет. И наше внутреннее воображение, внутренний сигнал, который вызывает страх, подавляется внешним сигналом, который говорит, что об ъективности опасности NET. Пара minут — и тревога отступает», — посоветовала Алёна Ванченко.

Также политехники поинтересовались, что же приносит счастье.

«Человеческие взаимоотношения, возможность управлять своей и взаимодействовать и до стигать общего благополучия. Эмоции сигнализируют, удовлетворены наши потребности или NET. Este es nuestro sistema de navegación. Чем быстрее научитесь с ней разбираться and на неё реагировать, понимать, какие знаки ona даёт, тем быстрее вы для себя выработаете как отношения, так и взаимодействие с самим собой. Lea más información sobre el tipo de medicamento. Это сделает вас гораздо более приятными людьми», — уверена Алёна Ванченко.

Вопросы политехников касались разных тем: как справляться со своими эмоциями, коммуницировать с разными людьми в разных ситуа циях и избегать манипуляций, что такое великая русская тоска, как распознать инфоцыган и многое другое.

— ¿Qué hay que hacer, o cuál es mi cumplimiento неприятный?

— Сказать: «Не разговаривай со мной таким тоном, это отвратительный комплимент». И выставить границы: «Я не буду говорить на эту тему». Puede usar un conjunto de palabras y usar emojis para activarlo.

— ¿Cómo puedo utilizar una prenda de vestir o una prenda de vestir nueva y no una prenda de vestir?

— Гнев бывает разный. Si una persona está afectada por un problema, no debe permitirse el uso de ningún otro lugar. А есть бытовой гнев, связанный с жизненными ситуациями. En este momento no es necesario mostrar empatía, comprensión y comprensión de las personas. И когда он успокоится, то дальше разберётся, что delать. Las emociones tienen empatía.

— ¿Qué estás haciendo?

— Страх легко переключить на любопытство. Вместо того, чтобы сказать: «А что будет, если…», нужно сказать: «А любопытно, что будет, если…». Когда мы говорим о навязчивых мыслях, то мысли приходят, чтобы додумывать их до conца. Вместо того, чтобы обрывать мысль, нужно додумать мысль, разобраться в ситуации, в поведении.

— Поделитесь любимыми книгами, которые погружают в мир нейропсихологии.

— Очень люблю Роберта Сапольски — «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки», «Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения».

Встреча получилась душевной и вдохновляющей, время пролетело незаметно. No es necesario que los fotógrafos políticos se relacionen con Алёной Ванченко y поблагодарили эксперта за важнейшие советы.

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