MIL-OSI Russian Language News

Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет

История Академической гимназии, как и история ее педагогического коллектива и учеников, удивительна. Начало гимназическому образованию в нашей стране положил император Петр I. Именно он в 1724 году подписал указ о создании в Санкт‑Петербурге — тогда столице империи — Академии наук, Университета и Академической гимназии.

Академическая гимназия: прошлое и настоящее

Возрождение гимназии при Университете началось в 1960-е годы, когда стране требовались высококвалифицированные кадры, готовые претворять научные достижения в жизнь. Первой ступенью подготовки таких специалистов стали школы‑интернаты. Они готовили воспитанников, которые способны были поступить в лучшие вузы СССР и в последующем развивали советскую науку. Так, в 1963 году при Ленинградском университете (сейчас — СПбГУ) появилась физико‑математическая школа № 45.

Сегодня Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ — один из десяти российских СУНЦев — специализированных учебно‑научных центров. Сейчас в гимназии учатся 360 школьников, больше половины из которых приехали в Петербург из других регионов России.

В 2015 году гимназии было присвоено имя Д. К. Фаддеева — математика, одного из основателей ФМШ № 45.

Ученики, в зависимости от возраста, могут выбрать интересующий их профиль обучения — математика и физика, биология и химия, конвергенция и наукоемкие технологии, география и геоэкология, прикладные математические и информационные технологии.

Заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Санкт‑Петербурга Анна Степанова, выступая на торжественном мероприятии, посвященном юбилею гимназии, отметила: «Я всегда восхищалась СПбГУ, что Университет выбрал математическое и естественно‑научное направление, такое сложное и красивое. Насколько интересна физика, если ее правильно преподнести! То, что Университет находит таких заинтересованных одаренных детей по всей России, мотивирует их, сохраняет их интерес к обучению и науке и развивает его — это крайне важное направление работы».

Сегодня важнейшая задача гимназии — помогать талантливым способным ребятам находить себя и получать поддержку их возможностей, способностей, талантов на уровне школьного образования. Первый проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова

Первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич рассказал, что в этом году в рейтинге PAEX «Лучшие школы Санкт‑Петербурга по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России» гимназия СПбГУ заняла четвертую строчку, обогнав почти 800 школ нашего города.

Выпускники прошлых лет заметили, что и раньше, в самые первые годы после возрождения гимназии в составе Университета, школа давала своим ученикам путевку в жизнь. Выпускник 1967 года Владимир Попов рассказал: «Мы вспоминаем школу с большим удовольствием, она много нам дала — не только образование, углубленное изучение науки, а образованность».

В завершение дня в СПбГУ состоялся праздничный концерт, посвященный 60‑летию гимназического образования.

