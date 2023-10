Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. (po nowelizacji) wyniosło:

dochody 373,8 millones PLN, tj. 62,2%

wydatki 390,4 millones PLN, tj. 56,3%

déficit 16,6 millones PLN, tj. 18,1%

Po sierpniu deficyt budżetowy przewidziany na cały 2023 r. został wykonany w 18,1% w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. (po nowelizacji).

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2023 r.

W okresie styczeń – sierpień 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 373,8 mld zł i były wyższe o 28,7 mld zł (tj. 8,3%) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 328,5 mld zł i były wyższe w stosunku do okresu styczeń – sierpień 2022 r. Está bien. 13,1 millones PLN (tj. 4,1%), w tym:

dochody z podatku IVA wyniosły 160,9 mld zł i były wyższe o ok. 9,8 mld PLN (tj. 6,5%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2022 r. Analizując dane nt. wykonania VAT rok do roku należy uwzględnić efekt wciąż obowiązującej tarczy antyinflacyjnej (obniżka stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe),

dochody z podatku akcyzowego wyniosły 54,6 mld zł i były wyższe o ok. 2,5 mld PLN (tj. 4,8%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2022 r.,

dochody z podatku PIT wyniosły 46,7 mld zł i były niższe o ok. 4,2 mld zł (tj. 8,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2022 r., co było związane z obniżeniem stawki podatkowej w 2022 roku i w efekcie wyższymi niż zazwyczaj zwrotami nadpłaconego podatku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Dochody budżetu państwa z PIT w sierpniu br. były wyższe o ok. 3,0 mld PLN, tj. o 46,8% w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku i wyniosły ok. 9,3 millones PLN. Sierpień był pierwszym miesiącem, w którym zeszłoroczne wykonanie uwzględniało już zmiany wprowadzone desde 1 lipca 2022 r. a zatem należy zakładać, że tak wysoka dynamika r/r utrzyma się w następnych miesiącach,

dochody z podatku CIT wyniosły 54,1 mld zł i były wyższe o ok. 4,3 millones de PLN (tj. 8,7%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2022 r.

W okresie styczeń – sierpień 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 44,1 mld zł i było wyższe o ok. 15,6 mld PLN (tj. 54,8%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2022 r. Dużo wyższe wpływy niepodatkowe w okresie I-VIII br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego należy wiązać z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z którą znaczna część rocznego zysku NBP przekazano z budżetu państwa do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2023 r. wyniosło 390,4 millones PLN, tj. 56,3% plano. W stosunku do tego Samego okresu roku 2022 (317,6 mld PLN) wydatki budżetu państwa były wyższe o 72,8 mld PLN, tj. 22,9%.

Wyższe Wykonanie Wydatków Odnotowano W Części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Więcej o ok. 22,9 Mld Zł), Co Związane Było Z Przejęciem Od Jednostek Samorządu TerytorialnegO Odzer 202222222. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,5 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 30,6 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 5,8 mld zł tj. bien 23,5%.

Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 12,9 mld zł, w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 17,7 mld zł, głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 17,9 mld zł, w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.

Ponadto, niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,5 mld zł), co było spowodowane rozliczeniem nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie pr zez pomniejszenie raty składki za miesiąc marzec oraz rozliczeniem w styczniu br. korekty budżetu za 2022 r. przez pomniejszenie składki do UE za ten miesiąc. Po ośmiu miesiącach 2023 r. zanotowano również niższe niż planowano wpłaty z tytułu należności celnych.

