Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

En el foro de búsqueda de personas interesadas en todas las corporaciones y compañías, algunos intereses relacionados con su negocio ения в производство. Среди компаний — Росатом, Ростех, РЖД, Ситроникс, Ростелеком, ОАК, НАЗ им. Чкалова, СибНИА и другие.

En el programa de integración en el campus y laboratorio de NGG, sesiones plenarias, sesiones permanentes y numerosos temas секций по направлениям: «Космос и авиация», «Строительство. Tecnología «умного города», «Медицина. Biotecnología y medicamentos.

Александр Люлько, director del Centro de Innovación y Tecnología de Organismos de Transporte y Socios Industriales de NGG, en el foro:

— Сейчас сама жизнь толкает к более тесному взаимодействию производства и науки. Antes de la música rusa, hay muchas cosas en la esfera de importación. Мы видим, как за последние два года выросло число обращений к Новосибирскому государственному университету со стороны промышленны х предприятий, интерес к возможностям вуза в этой сфере только увеличивается. Поэтому на базе университета работают Центр трансфера технологий, Центр взаимодействия с органами власти и INDUSTRIAльными п Arte, centro con nuevos materiales funcionales, escuelas modernas y muchos medicamentos.

Для науки очень важны контакты с промышленным производством, потому что это новые задачи и новые направления для развития. Si hay una gran variedad de publicaciones en las que se publica, esta es una de las cosas más importantes que hay que hacer. ство внедренных технологий в производство; количество подготовленных высококвалифицированных кадров для российской промышленности.

Сергей Головин, director Передовой инженерной школы НГУ, об участии в мероприятии:

— ПИШ НГУ будет представлять на форуме «Золотая долина» свои разработки в технологических областях космического и специаль ного приборостроения, мониторинга состояния технологических и природных объектов, измерительных систем на основе оптоволоконных датч иков, сенсорных систем состояния живых организмов.

Надеемся найти на фооруме партнеров по развитию и применению наших продуктов в производстве высокотехнологичных совм естно с предприятиями Новосибирской области. Por lo tanto, en grandes archivos con nombres predeterminados en formato de archivo adjunto con tecnología de negocios формирования новых технологических plataforma. А также представим наши предложения по популяризации и продвижению инженерного образования в школах, вузах и на предприят иях области.

Vitaliy Prokopev, зав.отделом аэрокосмических исследований НГУ (ОАИ НГУ), об участии в мероприятии:

— Вопросы взаимодействия предприятий промышленного сектора, бизнеса и науки, безусловно, напрямую связаны с развитием инноваций в России и, конечно, сегодня актуальны как никогда. En este momento, lo que no se puede hacer y lo que se puede hacer es formar parte de un grupo de personas diferentes: y en otros grupos среде, и у производителей, и у инвесторов. В то же время приходится констатировать, что критически не хватает механизмов, которые бы обеспечески точки соприкосновения всех ключевых заинтересованных «игроков», площадок для далога, где стороны услышали бы запрос друг друга и смогли бы актуализироват ь свою работу в соответствии с этими запросами.

В отделе аэрокосмических сследований НГУ мы накопили большой опыт взаимодействия с государственными, скажем так, «gigantescos» » российской аэрокосмической отрасли. Мы давно и успешно сотрудничаем с АО «РЕШЕТНЁВ», НПО им. С.А. Лавочкина, ГК «Роскосмос», АО «ЦНИИмаш» y др. Utilice robots de negocios de alta calidad, como, por ejemplo, personas con discapacidades.

Значительные усилия по формированию площадок для конструктивного далога и отработке прозрачных механизмов взаимодействия частног о бизнеса и науки сейчас предпринимаются в рамках programmы «Передовые инженерные школы». Поскольку сейчас в стране очень высокий запрос на разработку собственных технологий, подготовку научных и инженерных кадров под конкретные запросы промышленности, думаю, в ближайшие несколько лет можно уже будет увидеть первые результаты.

Durante el primer día del foro, el 1 de noviembre, los invitados y los invitados organizaron un programa de conciertos, reuniones y obsение. .

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