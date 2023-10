Эра постчеловека: открытая лекция в стенах Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе прошла открытая лекция доктора философских наук, старшего научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Григория Хубулавы на тему «Философско-антропологический аспект механицизма». В лекции затрагивались вопросы взаимоотношения человека и механизма, стал ли человек homo sapiens technicus? И если нет, то когда станет?

Английский философ XVII века Фрэнсис Бэкон писал, что со времен открытия процесса кровообращения в сознании врача постепенно укоренялось убеждение в том, что человек представляет собой синтез живого, растущего, неповторимого существа (организма) и биологической машины, вне зависимости от собственной уникальности, подчиняющейся непреложным законам физиологической механики. В своей знаменитой книге «Новой органон» основоположник эмпиризма и английского материализма поведал нам о «заводных людях», изумлявших посетителей лионской ярмарки, но на поверку оказавшихся актерами, «игравшими» механизмы. Как пример, «автоматический шахматист» Вольфганга фон Кемпелена.

Другой французский философ, математик и естествоиспытатель Рене Декарт, рассматривая механику в качестве метанауки, моделировал законы природы по типу закона механики: «Мир — часы, однажды заведенные невидимым часовщиком». Уже с начала XVIII века промышленная Европа была охвачена новой тенденцией — созданием механических кукол-андроидов. Пожалуй, самые известные из них «Музыкантша» Анри-Луи Жаке Дроза и «Рисовальщик» Пьера Жаке Дроза, получившие всемирную известность и по сей день вызывающие неподдельный интерес публики.

Однако в целом лекция была посвящена проблеме механизмов, проникших в медицину, начиная от шприца, заканчивая технологиями, связанными с искусственным интеллектом. Философ Хубулава пояснил, что «сегодня современные автоматы снабжены «руками» и «ногами» на сервоприводе, они следят за нами глазами камер. Миниатюрные камеры подобных механизмов с недавних пор позволяют врачу совершать тончайшие манипуляции, о которых раннее не могли бы и помыслить. Например, проникновение внутрь организма через естественные отверстия: фиброгастродуоденоскопия, бронхоскопия, колоноскопия и т.д. Эти методы позволяют не только диагностировать заболевание органа, но и при необходимости провести хирургическое вмешательство без разреза покровных тканей. По словам философа ещё большие возможности открываются хирургам и диагностам при использовании в той же атравматичной методике контрастного вещества и рентгеновских лучей (эндоваскулярная хирургия).

Именно механизмы и программы, подражающие организму человека, помогают в лечении тяжелых заболеваний, связанных, в том числе и с поражением опорно-двигательного аппарата. Одним из таких механизмов является аппарат, получивший название локомат. Принцип действия этого аппарата вкратце выглядит так: сложный компьютер посылает сигнал артезам — механизмам, имитирующим движение суставов при ходьбе. В работе аппарата учитывается как сила, которую способен прилагать больной, так и вес, и рост пациента.

На лекции затрагивались и такие актуальные вопросы, как трансгуманизм. Будет ли являться человеком, сохранившим свою личность, бионический или искусственно генетически «выведенный» индивидуум? Сколько осталось времени до того момента, когда люди перейдут к эре постчеловека? На эти и многие другие вопросы сотрудников и студентов Политехнического университета философ ответил уже в рамках круглого стола, который состоялся сразу же после лекции.

Модератором встречи был доктор философских наук, профессор кафедры Общественных наук Гуманитарного института Дмитрий Кузнецов. Информационными спонсорами Открытой лекции выступили орган Совета ректоров СПб газета «Санкт-Петербургский вестник высшей школы» и информационно-аналитическое агентство «Северная звезда».

