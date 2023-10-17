Финансовые новости: FINOPOLIS 2023: опубликована программа форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В этом году деловая программа Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS состоит из шести пленарных дискуссий, а также более 30 тематических секций и круглых столов.

Форум откроет пленарная дискуссия с участием Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной «Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?». Спикеры обсудят перспективы развития искусственного интеллекта в России и международные тренды, трансформацию бизнес-моделей, а также преимущества для граждан и бизнеса.

Участники еще одной дискуссии первого дня — «Цифровые платформы и сервисы: что дальше?!» — поговорят о том, что было сделано за прошедший год и какие новые возможности цифровые платформы и сервисы могут дать человеку. Модератором выступит первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Другие темы пленарных дискуссий — «Цифровой рубль и токенизация», «Цифровизация и конкуренция: что это значит для финансового рынка?», «Цифровые активы: будет ли прорыв?» и «Образование. Новые компетенции. Что делать?».

FINOPOLIS 2023 пройдет с 8 по 10 ноября в Москве в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Более подробная информация размещена на сайте форума.