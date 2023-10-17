Финансовые новости: Обновление T1 полигона SPECTRA

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
с 18 октября 2023 года тестовый полигон срочного рынка Т1 будет недоступен в связи с обновлением версии SPECTRA до 7.18. Плановая дата возобновления доступности полигона – 23 октября 2023.
Полный список изменений, актуальная документация, дистрибутивы и схемы будут опубликованы после обновления полигона.
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