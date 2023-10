Театр Политеха вошел в пятерку лучших студенческих театров России

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве состоялся всероссийский театральный конкурс «Точка А». Он объединил студентов российских театральных школ и вузов, а также коллективы студенческих любительских театров непрофильных вузов. На конкурсе политехники под руководством Виктора Борисенко представили спектакль «Селфи forever» по пьесе современного драматурга Надежды Гречанникой. В итоге он вошёл в пятёрку лучших. Всего на конкурс поступило 55 заявок из 40 вузов страны. В финал вышли 15 спектаклей — 10 профессиональных коллективов и 5 любительских.

«Наш спектакль необычен, зрители находятся прямо на сцене, образуя коридор, в котором мы играем. Для зрителей это что-то новое, вовлекающее в действо, — поделился актер Студенческого театра СПбПУ, студент магистратуры ИПМЭиТ Илья Кислицын. — Для нас участие в „Точке А“ — драгоценный опыт! Нам нужно стараться посещать как можно больше фестивалей, чтобы нарабатывать актерский опыт, чтобы быть более открытыми на сцене и играть спектакли на высоком уровне».

Студенты Политеха дважды выходили на сцену ВГИКа, стали участниками гала-концерта победителей, участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству, были зрителями на фестивальных показах лучших спектаклей. Три дня в Москве, в гуще театральной жизни, стали лучшим подарком к 50-летию театра, который отмечается в декабре этого года.

«Я очень рад за ребят! Нам удалось попасть на фестиваль, увидеть работы ведущих театральных вузов страны: ВГИК, ГИТИС, Щукинское училище, познакомиться с народными артистами России Ольгой Яковлевой, Алексеем Гуськовым, Александром Михайловым и другими, — отмечает художественный руководитель и режиссер Студенческого театра СПбПУ Виктор Борисенко. — Задачей фестиваля было найти тех, кто сохраняет школу и традиции и передаёт их следующим поколениям. Счастлив, что наш Студенческий театр смог это продемонстрировать».

Спустя неделю студенты Политеха представляли спектакль «Селфи forever» на Международном фестивале-конкурсе любительских театров «Авангард и традиции» в Гатчине. И вновь попали в число лучших! Вернулись в Политех со званием лауреата II степени, дипломом за лучший актерский ансамбль в спектакле и наградой режиссеру за многолетнюю театрально-педагогическую работу со студентами по созданию спектаклей для молодежи.

