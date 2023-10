«Студенческая перспектива 2023»: траектория развития

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 6 по 8 октября на базе отдыха «Голубое озеро» состоялся выездной образовательный семинар для первокурсников-профоргов «Студенческая перспектива 2023». Вот уже в 25 раз ПРОФ собрал первокурсников для того, чтобы они смогли познакомиться с основами студенческого самоуправления в Политехе, обменяться опытом с активистами и представителями администрации, а также наметить траекторию собственного развития в университете.

Концепция выезда в этом году звучала так: «Твой шаг. Твой ПРОФ. Твоя перспектива!». И студенты, действительно, смогли сделать шаг к яркому студенчеству вместе! На три дня профорги, активисты ПРОФа, тренеры и представители студенческих объединений погрузились в атмосферу активной студенческой жизни: организаторы подготовили образовательную программу, направленную на развитие навыков участников. Так, для профоргов помимо упражнений от тренеров были проведены мероприятия «Нетворкинг» и «Шоу талантов», где каждый институт смог продемонстрировать свою сплоченность и творческий подход.

Для участников выезда устроили встречу с представителями администрации СПбПУ — руководителем административного аппарата ректора Владимиром Глуховым и проректором по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максимом Пашоликовым. Участники перспективы смогли задать все интересующие вопросы людям, без которых в Политехе не могла бы развиваться яркая студенческая жизнь. Для представителей ПРОФа организовали отдельный образовательный трек от начальника Управления молодёжной политики Ивана Хламова. На второй день выезда участников «Студенческой перспективы» ждал фестиваль студенческих объединений, в рамках которого ребята смогли познакомиться с представителями объединений поближе. К примеру, с ReGreen, Школой Культоргов, Военно-историческим клубом, Клубом настольных игр, Объединённым Студенческим советом общежитий, Политехническим сообществом физиков и многими другими.

И, конечно же, по традиции «Студенческая перспектива» завершилась свечками на институтах, где каждый первокурсник поделился своими эмоциями и впечатлениями от прошедшего выезда, а также торжественной церемонией закрытия с бенгальскими огнями и салютом. Добавим, в этом году в образовательном выезде приняло участие более 320 студентов-политехников.

