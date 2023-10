Сергей Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Source: MIL-OSI Russian Language News

За восемь месяцев 2023 года производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6 процента. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«В столице больше 200 предприятий, выпускающих лекарственные средства и медицинские изделия. Они производят противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, средства для лечения нервной системы, вакцины и многое другое», — уточнил Мэр Москвы.

С января по август производители поставили заказчикам продукцию более чем на 157 миллиардов рублей. Такого результата удалось добиться благодаря системной поддержке города, в том числе офсетным контрактам. В медицинской сфере у столицы девять таких соглашений. К примеру, с компанией «Биокад» — она выпускает препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, и «Р-Опра», которая поставляет лекарства для профилактики и лечения эндокринных и кардиологических заболеваний.

Городские программы включают более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Подобрать подходящий вид помощи и подать заявку можно на инвестиционном портале Москвы.

