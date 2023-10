Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В пятницу, 13 октября, делегация Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан в составе министра Натальи Полянской, первого заместителя министра Дмитрия Суслина и заместителя министра Рустама Гизатуллина посетили Новосибирский государственный университет. Основную часть визита составил ознакомительный осмотр строительства первой очереди кампуса мирового уровня НГУ, который является частью национального проекта «Наука и университеты». Делегация также встретилась с ректором университета Михаилом Федоруком. Со стороны Правительства Новосибирской области гостей сопровождали министр науки и инновационной политики Вадим Васильев и руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов.

Республика Башкортостан, наряду с Новосибирской областью и рядом других регионов, участвует в реализации национального проекта по созданию современных кампусов: в Уфе строится межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра, проект реализуется по схеме государственно-частного партнерства. Поэтому делегации был особо интересен опыт Новосибирского государственного университета.

— Строительство нового кампуса НГУ идет с опережением, проделана колоссальная работа и достигнуты высокие результаты. Для нас важно быть в постоянном диалоге с коллегами из региона, многое из их успешного опыта мы можем взять на вооружение для решения наших задач, — прокомментировала министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Наталья Полянская.

— Это не первое наше взаимодействие с коллегами по вопросам строительства кампусов. В предыдущий раз делегация из Башкортостана приезжала в Новосибирск на форум «Технопром» в августе 2023 года и принимала участие в стратегической сессии, посвящённой обсуждению новых подходов к оценке деятельности научно-образовательных центров. Уже тогда проект кампуса в Уфе вызвал у нас большой интерес, — отметил Михаил Федорук, ректор НГУ.

Строительство кампуса НГУ мирового уровня разбито на несколько этапов. Сейчас ведется строительство объектов первой и второй очередей. На объектах первой очереди, которые включают новый учебный корпус и культурно-досуговый центр СУНЦ НГУ, два новых корпуса студенческих общежитий на 690 мест, продолжаются кровельные, отделочные работы, устройство внутренних стен, монтаж лифтового оборудования и внутренних инженерных систем, а также ведутся работы по монтажу фасадов и металлоконструкций.

Строительство ведется с небольшим опережением по графику — на 1,5-2 месяца. Готовность объектов первой очереди на текущий момент составляет более 50%. Ожидается, что они будут введены в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

На площадках объектов второй очереди кампуса идут подготовительные работы для возведения научно-исследовательского центра, а также устройство вертикальных конструкций подземного этажа учебно-научного центра Института медицины и психологии. Объекты второй очереди должны быть готовы к третьему кварталу 2025 года.

Делегация Республики Башкортостан находилась в Новосибирске с 12 по 15 октября, в течение трех дней провела ряд рабочих встреч с руководством Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области и представителями комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного Собрания Новосибирской области. Цель визита — межрегиональное взаимодействие в рамках обмена опытом и обсуждения перспективных направлений деятельности в области земельных и имущественных отношений. Программа визита также включала посещение НГУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI