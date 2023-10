Предприниматели арендовали у города с 2018 года 21 земельный участок для создания спортобъектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2018 года предприниматели — победители торгов арендовали у города более 14 гектаров земли для строительства спортивных объектов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В столице активно развивается спортивная инфраструктура. В создание новых объектов вовлечены город и инвесторы. Например, предприниматели могут принять участие в торгах на право аренды земельных участков для строительства спортивных объектов.

«За последние пять с половиной лет по итогам торгов город сдал в аренду 21 земельный участок общей площадью 14,57 гектара для строительства спортивных объектов. Они расположены в 11 административных округах. Общая площадь возводимых комплексов составляет 169,72 тысячи квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Земельные участки сдавались в аренду на срок от 2,5 года до семи лет и четырех месяцев. Больше всего таких участков расположено в ТиНАО — пять. По три находится на юге и юго-западе столицы, а также в Зеленограде, два — на северо-востоке и по одному — на юго-востоке, западе, востоке, северо-западе и севере Москвы.

Часть объектов уже введена в эксплуатацию. Например, в деревне Марушкино поселения Марушкинского в ТиНАО возведен физкультурно-оздоровительный комплекс «Снегирь Арена», на Заречной улице в Зеленограде работает «Территория фитнеса». В Ново-Переделкине по адресу: Новоорловская улица, дом 7 в теперь есть спортивный комплекс «Арктика».

«Самый большой участок — площадью 2,6 гектара — находится в Северном Бутове на улице Поляны (владение 12, участок 2). В течение семи лет четырех месяцев с момента заключения договора арендатор должен построить здесь ледовый дворец площадью 13 тысяч квадратных метров. Самый маленький участок — площадью 0,14 гектара — расположен в поселении Марушкинском (поселок Совхоза Крекшино, Южная улица, владение 32 б). За два с половиной года инвестор возведет здесь культурно-оздоровительный комплекс площадью 1,4 тысячи квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

