Помогать просто, прозрачно и безопасно: как сервис на mos.ru сделал благотворительность частью жизни десятков тысяч москвичей

Благотворительному сервису на портале mos.ru исполнилось три года. В городском Департаменте информационных технологий рассказали, как за это время он стал частью жизни для десятков тысяч неравнодушных москвичей.

«Количество благотворительных организаций, которые присоединяются к сервису, непрерывно растет. Растет и число пользователей, которые хотят помогать, а также объем и количество пожертвований. Даже самые маленькие платежи помогают достигать цели. Все средства благотворителей идут на помощь подопечным фондов. Это подтверждает, что решение о запуске сервиса было верным и своевременным. Уверены, впереди новые достижения и вместе мы сможем больше», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Более 85 проверенных организаций

Благотворительный сервис на портале mos.ru, запущенный в 2020 году, позволил объединить на одной площадке неравнодушных горожан и некоммерческие организации (НКО). Москвичам больше не приходится самостоятельно искать информацию о программах НКО. Все сведения о фондах, подключенных к сервису, опубликованы в одном разделе. Каждая организация проходит проверку: все представленные фонды числятся в реестре благотворительных организаций Москвы и регулярно отчитываются об использовании собранных средств.

«Наша задача — сделать так, чтобы участвовать в благотворительности с помощью нашего сервиса было максимально просто, удобно и, конечно же, безопасно. За три года к нам присоединилось более 85 фондов, в поддержку которых горожане направили свыше 250 тысяч пожертвований на общую сумму более 86 миллионов рублей. А за каждой из этих цифр множество историй помощи, которые становятся возможными благодаря неравнодушию жителей города», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Простой и понятный формат поддержки нуждающихся с помощью сервиса на mos.ru позволил привлечь к благотворительности десятки тысяч неравнодушных москвичей. Свой вклад внесли уже более 75 тысяч горожан, только в этом году число новых жертвователей увеличилось на 63 процента. Средства направляются на покупку лекарств и оплату медицинских исследований подопечных благотворительных организаций, помощь попавшим в трудную ситуацию пожилым и детям, поддержку тяжелобольных людей, поиск теплого дома для тысяч кошек и собак и на их спасение, а также на закупку корма и вакцинацию животных, строительство и утепление вольеров в приютах.

Для удобства пользователей сервиса все программы поддержки разделены на восемь категорий: помощь животным, детям, пожилым и другие. Направить пожертвование можно всем благотворительным организациям одной категории или выбрать какую-то конкретную. На странице каждой организации есть подробное описание программы поддержки и деятельности фонда.

Кроме того, в каждой категории можно воспользоваться цифровым помощником, нажав на кнопку «Подобрать программу». Сервис предложит пользователю одну из программ. Например, ту, которую поддерживают реже остальных, или ту, которая особенно нуждается во внимании.

Делая благотворительный взнос в адрес представленных в сервисе организаций, можно быть уверенными, что перечисленные средства используют максимально эффективно, ведь они будут в надежных руках профессионалов своего дела, которым можно доверять.

Любая помощь ценна

Даже самые маленькие пожертвования позволяют благотворительным организациям творить добро, если их делает не один человек. Благодаря поддержке горожан нуждающимся оказывается необходимая помощь: покупка еды или теплой одежды, осмотр у врача или предоставление учебников. Например, 200 рублей — это горячий обед для человека, оказавшегося в трудной ситуации, 250 рублей — один килограмм корма для животных, 300 рублей — суточная доза лекарства.

Чаще всего пользователи помогают ситуативно — делают единоразовые переводы от случая к случаю, например по настроению или в ответ на историю, которая близка. При этом наиболее популярные суммы пожертвований — 50, 100 и 500 рублей. Это спонтанные проявления добра, в которых каждый рубль имеет значение, ведь за этими небольшими суммами стоит много неравнодушных горожан.

Для благотворительных организаций большое значение имеют именно регулярные пожертвования. Системная поддержка позволяет фондам оценивать и планировать, на какую сумму они могут рассчитывать в следующем месяце и на какие расходы средства лучше направить, дают возможность запускать долгосрочные программы помощи, срочные сборы и социальные проекты. Важно помнить, что любая помощь ценна. Для того чтобы помогать, достаточно просто начать.

Надежный и безопасный сервис

Благотворительный сервис на mos.ru обеспечивает прозрачность пожертвований. На его странице можно увидеть информацию, на оказание какой помощи осуществляется сбор средств. Об их использовании организации рассказывают в своих отчетах, делятся историями помощи по каждой программе.

На главной странице сервиса одним платежом можно поддержать одну или сразу все программы выбранной категории. Сделать это можно за пару кликов без регистрации или авторизации на портале mos.ru.

Для перевода пожертвований используется проверенный сервис «Мои платежи» на mos.ru, которым пользуются миллионы москвичей. Каждый онлайн-перевод направляется напрямую в адрес выбранной благотворительной организации. А чтобы помогать на регулярной основе, пользователи могут подключить автоплатеж для поддержки наиболее близкой программы. Это можно сделать, нажав на кнопку «Подключить автоплатеж» сразу после проведения платежа, при этом пользователь сможет выбрать периодичность, день и сумму списания. В последнее время наблюдается рост интереса и доверия именно к регулярной форме поддержки: число пользователей, подключивших в этом году автоплатеж, выросло по сравнению с прошлым годом на 30 процентов.

Для тех, кому удобнее помогать через смартфон, благотворительный сервис доступен в городском мобильном приложении «Моя Москва». С ним пожертвования можно перевести в любое время и из любой точки города и страны.

Еще одна полезная функция благотворительного сервиса — «Помочь всем». Она создана для тех, кому сложно определиться, какую благотворительную программу выбрать, или тех, кому хочется поддержать подопечных сразу всех организаций. Например, пользователь хочет помочь бездомным животным, но не может выбрать из нескольких представленных в сервисе программ. Благодаря функции «Помочь всем» можно поддержать сразу все программы выбранной категории — сумма пожертвования распределится поровну между ними.

Узнать о результатах поддержки и порадоваться хорошим новостям горожане могут благодаря прозрачности работы благотворительных организаций. Раз в три месяца на страничке каждой программы публикуется отчет о проделанной работе и собранных средствах, а пользователям сервиса приходит электронное письмо с благодарностью и подборкой историй о подопечных, которым удалось помочь благодаря их поддержке.

Умножать добро вместе

С конца 2022 года у горожан появилась возможность создать собственный благотворительный сбор по случаю праздника, дня рождения или просто так. Сделать это можно всего за пару минут: требуется выбрать повод сбора, определиться с категорией, указать продолжительность сбора и выбрать картинку для оформления, после чего ссылкой можно поделиться с друзьями, близкими и широкой аудиторией в социальных сетях. После завершения собранные средства будут автоматически распределены поровну между всеми программами. Такой формат коллективной поддержки позволяет собрать больше помощи, привлечь внимание к проблеме, повысить осведомленность и вовлеченность горожан.

Все это только часть всех доступных сейчас возможностей, благодаря которым помогать можно просто, регулярно и без дополнительных усилий.

Благотворительный сервис на mos.ru — совместный проект столичных Департамента информационных технологий и Комитета общественных связей и молодежной политики, реализуемый при поддержке Общественной палаты города Москвы. С помощью него горожане могут поддержать детей и взрослых, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностями здоровья, бездомных животных и многих других, кто нуждается в помощи.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

