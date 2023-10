Падение было неизбежным – СберБанк на 20% сократил выдачи кредитов из-за растущих ставок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как менялись экономические показатели Сбера в сентябре?

Снижение объемов кредитования СберБанк связывает с повышением ключевой ставки, что неизбежно привело к ухудшению условий по кредитам в коммерческих банках. Однако в целом по итогам сентября финансовые показатели Сбера остаются стабильными:

чистая прибыль банка превысила 130 млрд. руб., что на 7,6% ниже августовских результатов;

снизился и процентный дохода организации – на 1,2%;

комиссионный доход, напротив, увеличился до 65 млрд. руб.;

совокупный кредитный портфель вырос на 3,6% до 884 млрд. руб. (свыше 60% суммы приходится на ипотечные продукты);

СберБанку удалось за месяц нарастить на 2,8% кредитный портфель корпоративных клиентов – банк выдал бизнесу ссуды на 2 трлн. руб.

В сентябре Сбер более чем вдвое сократил расходы на создание обязательных резервов. Как заявили представители банка, такая динамика обусловлена значительным ослаблением национальной валюты.

Что происходит в сфере кредитования?

Ситуация на кредитном рынке осенью резко изменилась – выдачи потребительских ссуд рухнули на 22%, что обусловлено пересмотром ключевой ставки и ухудшением условий по займам. Так, в сентябре банки выдали:

2,9 млн. кредитов наличными (579 млрд. руб.), что на 22% ниже показателя августа в денежном выражении и на 10% – в количественном;

233 тыс. ипотечных кредита (962 млрд. руб.), прирост составил 12%, но интерес заемщиков сместился на льготные программы;

98 тыс. кредитов на покупку автомобиля на общую сумму свыше 143 млрд. руб., выдачи сократились на 9%;

1,28 млн. POS-кредитов на 46 млрд. руб. – показатель соответствует уровню прошлого месяца.

«Ужесточение финансовой политики – не единственная причина спада, рынок чувствует давление регулирования: банки с осторожностью одобряют заявки, так как в октябре регулятор снова изменил требования к лимитам кредитования» – заявил эксперт.

Вместе с тем, аналитики полагают, что спад кредитования не станет трендом – уже к Новому году выдачи восстановятся, а банки смогут адаптировать свои программы к новой реальности, вернув прежний интерес заемщиков.

