Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На платформе «Город идей» началась регистрация на новый проект, который пройдет с 24 по 30 октября. Его участники внесут предложения по развитию столичных программ для молодежи.

Горожане поделятся идеями о том, как модернизировать карьерный фестиваль «Интерн-пикник», а также расскажут, какие мероприятия в его рамках следует проводить, чтобы привлечь новую аудиторию.

Участники также смогут внести предложения о том, как сделать проекты «Карьерная школа» и «Команда Москвы» еще полезнее для молодежи. В «Карьерной школе» начинающие специалисты узнают о работе столичных органов власти и организаций, проходят мастер-классы и получают возможность попасть на стажировку в Правительстве Москвы. А на встречах «Команды Москвы» старшеклассники и студенты общаются с топ-руководителями и выпускниками стажировки в Правительстве Москвы.

Кроме того, участники проекта расскажут, какой должна быть стажировка для молодежи, поделятся своим опытом трудоустройства и обсудят проекты столичных органов власти, которые могут помочь талантливым москвичам найти работу мечты.

Самые популярные идеи проекта реализует команда Правительства Москвы. Так, участники помогут сделать молодежные программы еще более привлекательными, узнают о них больше и, возможно, примут решение начать собственную карьеру в команде Москвы.

Платформа «Город идей» начала работу в 2014 году. Здесь москвичи делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. К платформе присоединились более 465 тысяч пользователей, реализовано уже свыше пяти тысяч идей. Горожане приняли участие в 49 проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию, транспорту и другим темам. Пользователи также могут предлагать свои идеи по развитию столицы в соответствующем разделе.

Платформу развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий города Москвы.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI