«КреативФМ»: РАР и ФКИ ВШЭ запускают конкурс идей для радио и подкастов

Российская Академия Радио и факультет креативных индустрий НИУ ВШЭ объявляют о начале приема заявок на национальный конкурс «КреативФМ».

«КреативФМ» — инновационный творческий конкурс для студентов российских вузов и средних специальных учебных заведений, направленный на поиск и поддержку ярких оригинальных идей для радиоэфира и подкастов. Победители получат шанс реализовать свой проект под руководством опытных практиков и услышать его в эфире. Конкурс реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В состав жюри вошли практикующие специалисты радиоиндустрии и эксперты – вице-президент, председатель правления фонда РАР Александр Полесицкий, директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики ГПМ Радио Юлия Андрюшова, руководитель департамента радио АО «Москва Медиа» Максим Димов, директор радиовещания МТРК «МИР» Елена Коритич, программный директор Studio 21 и Нового радио Дмитрий Харитонов, шеф-редактор студии подкастов Радио 1 Татьяна Митина, заместитель декана по творческой работе факультета журналистики МГУ Анна Толоконникова, профессор, зав. кафедрой журналистики МГИК Елена Коломийцева.

Александр Полесицкий

председатель Правления, вице-президент РАР

«Индустрия радио существует десятилетия, и за это время сложились довольно устойчивые жанры и форматы. Но технологическая революция изменяет привычки потребителя и требует от традиционных медиа новых идей и программных подходов. Ну а молодые носители таких идей нуждаются и в знании базовых приемов эфирной коммуникации, и в выходе на массовые аудитории, отсюда взаимный интерес: с одной стороны – актуализация традиционного радио, с другой – профессионализация растущего подкастерского предложения. Этот конкурс – первые шаги навстречу друг другу профессиональной радиоиндустрии и молодых талантливых носителей новых креативных идей», – уверен вице-президент РАР Александр Полесицкий.

От факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ экспертный состав жюри представят :

«Десять лет назад, когда я сам работал редактором, мне говорили многие онлайн-журналисты, что радио не выдержит конкуренции. Они были неправы: этот жанр активно развивается не только в традиционных, но и в новых формах. И эти формы успешно находят именно талантливые молодые люди. Уверен, что свежих идей на конкурсе будет предостаточно», – отметил заместитель директора института медиа, советник МИА «Россия Сегодня» Олег Дмитриев.

Конкурс проходит в трех номинациях: • радиопрограмма: серия (не менее 3-х выпусков) коротких программ (рубрик) для эфира для конкретной или абстрактной радиостанции, хронометражем до 3 минут;

• подкаст для радиостанции: серия подкастов (не менее 3-х выпусков) для конкретной радиостанции с учетом целевой аудитории и формата радиостанции, хронометражем до 20 минут;

• подкаст в свободном формате: серии подкастов (без привязки к каналу распространения) на актуальные для аудитории темы формата хронометражем более 20 минут.



Участники могут подать заявку в одну или сразу несколько номинаций в срок до 5 ноября 2023 включительно.

Для этого необходимо:

Участвовать могут все студенты высших и средних специальных учебных заведений, независимо от города проживания. Авторы лучших работ будут приглашены к участию в следующем туре – питчингу идей перед представителями жюри. Победители получат возможность реализации своего проекта, публикации его на сайте РАР и прохождения стажировки на одной из радиостанций. Подведение итогов и награждение состоится 23- 24 ноября. Больше информации о конкурсе «КреативФМ» – на сайте креативфм.рф и в телеграм канале. Подробнее о номинациях и условиях участия в Положении о национальном конкурсе идей для российского радиобизнеса.

Подать заявку

