За 10 лет в столице отремонтировали почти половину коммуникационных коллекторов

За 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства выполнили капитальный или текущий ремонт почти половины сети коммуникационных коллекторов столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. За 10 лет отремонтировали около 50 процентов сети коммуникационных коллекторов», — рассказал Петр Бирюков.

Коллекторное хозяйство столицы — уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов — свыше 800 километров.

Для обеспечения безопасности сооружений за 10 лет в них установили свыше 120 тысяч различных датчиков, объединенных в современную систему диспетчеризации, управления и контроля. Она в онлайн-режиме обеспечивает круглосуточный мониторинг параметров газовоздушной среды и температурного режима. С ее помощью можно автоматически включать и выключать аварийное освещение, вентиляционное или насосное оборудование.

Петр Бирюков подчеркнул, что модернизация коммуникационных коллекторов в столице проводится с использованием современных отечественных материалов и оборудования. Сооружения расположены под землей, их ремонтируют без разрытий, не нарушая городской ландшафт.

За обслуживание объектов коллекторного хозяйства в Москве отвечает АО «Москоллектор». 17 октября учреждение отмечает свое 35-летие.

