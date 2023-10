Дайджест новостей из Представительства СПбПУ в Шанхае: весна и лето 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Весна и лето 2023 года для Представительства стали довольно плодотворными. СПбПУ подписал ряд важных соглашений с университетами Китая, принял участие в международных выставках и конференциях.

Визит ректора Шаньдунского транспортного университета в СПбПУ

24 мая делегация Шаньдунского транспортного университета во главе с ректором Чэнь Сунян посетила Политех. Стороны обсудили развитие сотрудничества в образовательной и научно-технологической областях. Совместная работа университетов началась в 2018 году, когда выпускники подготовительных курсов ШТУ начали поступать на разные общеобразовательные программы СПбПУ. На переговорах руководители сторон представили основную информацию о вузах и выразили намерения о развитии более углубленного партнерства. Подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализация следующих направлений: обмен студентами, организация общих мероприятий, стажировки китайских студентов в СПбПУ, а также обсудили совместное участие в международных конкурсах и грантах.

Выставки и конференции

21 китайская международная конференция по обмену талантами

15 апреля Представительство СПбПУ в Шанхае приняло участие в 21 Китайской международной конференции по обмену талантами, организатором которой выступили Министерство науки и технологий и Народное правительство города Шэньчжэня. Эта национальная выставка также является переговорным мероприятием по международным научно-техническим инновациям и обмену талантами, в которой Политех ежегодно принимает участие. Более 948 учреждений и организаций, почти 10 000 представителей, эксперты, ученые и талантливые специалисты высокого класса собрались на конференции для обсуждения тем по интеллектуальной собственности, программ обмена талантами и проектов научно-технических инноваций. Более 100 зарубежных организаций, учебных каналов, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и научно-технических предприятий поделились друг с другом своими идеями и наработками. Шанхайское представительство СПбПУ от имени университета приняло участие в выставке в городах Ухань, Шэньчжэнь и Яньтай. Это отличная возможность найти новых китайских партнеров. Компаниям-участникам были представлены проекты СПбПУ. По итогам переговоров бренд СПбПУ совместно с научными проектами получает развитие партнерской сети, которое дает новые возможности на китайском рынке.

11 выставка высшего образования провинции Шэньси

С 24 по 26 июня Совместный политехнический институт Сианьского технологического университета (СТУ) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого приняли участие в 11-й выставке высшего образования провинции Шэньси. Выставка была организована Департаментом образования Правительства провинции Шэньси в Сианьском международном выставочном центре. В рамках выставки прошли тематические сессии, посвящённые достижениям науки, технологий и инновациям, обсуждено сотрудничество СТУ и СПбПУ, а также проведено консультативное мероприятие по поступлению в Совместный институт. Напомним, что Совместный институт реализует три специализации бакалавриата: материаловедение и технологии, механические производственные процессы, электроэнергетика и электротехника. После прохождения обучения и успешной защиты выпускной квалификационной работы студенты могут получить диплом бакалавра Сианьского технологического университета и диплом бакалавра СПбПУ.

Политех присоединился к Международной сети инновационного сотрудничества провинции Цзянсу в рамках второй Цзянсуской конференции по сотрудничеству и обмену между промышленными предприятиями и университетами.

Политех стал почетным гостем и принял участие в конференции в качестве известного образовательного и исследовательского учреждения. На своем выставочном стенде СПбПУ представил технологические проекты в области новых материалов, рационального природопользования и чистой энергетики, решения для создания городов будущего и цифровой трансформации промышленности. По результатам конференции интерес к проектам Политеха проявили ряд высокотехнологичных компаний провинции Цзянсу из области гибких светодиодов, новых материалов и искусственного интеллекта. Планируется организация отдельных переговоров в онлайн формате по запросам китайских предприятий.

Политех развивает сотрудничество с техническими колледжами провинции Шаньдун

Политехнический колледж профессионального образования БиньЧжоу (BinZhou Polytechnic)

Колледж основан в июле 2001 года в результате слияния бывших Биньчжоуской сельскохозяйственной школы, школы здравоохранения, экономической школы, промышленной школы, городского сельскохозяйственного института. Насчитывает 66 лет истории и располагается в провинции Шаньдун. В данное время колледж входит в «200 высококачественных высших профессиональных колледжей и университетов Китая». БиньЧжоу включает в себя 15 колледжей второго уровня. Более 23 тысяч студентов проходит обучение по почти 50 специальностям в следующих областях: биоинженерия, строительство, медицинские технологии, химическая промышленность, экономика. В целях повышения уровня образования колледж активно развивает международное сотрудничеств. После переговоров с руководством колледжа перед СПбПУ стоит задача создания совместной программы бакалавриата «3+2». Данный проект предполагает, что, получив среднее специальное образование, выпускники колледжа могут поступить в СПбПУ на бакалавриат по согласованной специальности.

Лубэйский технологический колледж

Лубэйский технологический колледж — это авиационный профессиональный колледж Биньчжоу, в него входит 10 педагогических факультетов по 32 специальностям. В колледже обучаются около 7500 человек. Ежегодно он выпускает более 2400 студентов. Еще более 8000 человек проходят программу подготовки кадров. СПбПУ провел переговоры с представителями Национального ключевого технического колледжа, в результате которых запланирован обмен студентами для прохождения стажировок в Политехе в программах Зимней и Летней школы, а также возможность участие преподавателей колледжа в семинарах СПбПУ, и, в перспективе, реализация совместных образовательных проектов.

Вебинары по продвижения научных проектов СПбПУ

Традиционными стали вебинары с презентациями проектов СПбПУ для индустриальных компаний провинции Цзянсу. 18-ого апреля прошел вебинар по продвижению проектов в JITRI (Цзянсуский научно-исследовательский институт промышленных технологий), на котором были представлены семь научно-технических проектов СПбПУ, слушателями стали представители исследовательских институтов, компании, профессоры из университетов и ученные системы JITRI. После вебинара состоялись переговоры с китайской компанией USV, которая специализируется на интеллектуальных технологиях. 25 мая директор компании USV Ван Хуэйган и представители СПбПУ обсудили возможности сотрудничества в научно-исследовательской области высокотехнологичных разработок.

«День открытых дверей СПбПУ» прошел в ШТУ

Ежегодно СПбПУ проводит день открытых дверей в Шанхайском транспортном университете для студентов и преподавателей. Цель — привлечение студентов к образовательным программам СПбПУ. Посетители познакомились с Политехом: посмотрели видеоролик об университете на китайском языке и презентации об основных образовательных программах. Большой популярностью у китайских студентов пользуются Зимние и Летние школы. Важным этапом мероприятия стало общение аудитории ШТУ со студентами СПбПУ, где китайские студенты рассказали об учебе и жизни в Санкт-Петербурге. Такой вид коммуникации всегда проходит очень оживленно, ведь интересно услышать мнение и рассказы студентов, которые уже проходят обучение за границей.

Ряд переговоров с китайскими компаниями

В июне Шанхайское представительство организовало видеоконференцию с представителями СПбПУ и Шанхайским научно-исследовательским институтом SINOPEC. SINOPEC — это крупная китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec Group). Участниками встречи стали профессор СПбПУ, доктор технических наук Олег Толочко, а также начальник Отдела международных научных и внешнеэкономических связей Сергей Антонов. В ходе встречи были представлены презентации технологий, связанных с углеродными наноматериалами, биомедицинскими материалами и т.д. Данная встреча организована для поиска возможных совместных исследований, и участия в международных грантовых программах.

В рамках участия в Конкурсе проектов международного научно-технического сотрудничества в провинции Шаньдун, Представительство СПбПУ в Шанхае провели рабочую встречу с Шаньдунским архитектурным университетом и компанией Shandong GRAD Group Co. Ltd. В результате переговоров стороны подали заявку на участие с проектом «Разработка мембранных технологий для устройств опреснения морской воды и отделения органических веществ». Проект предусматривает совместную работу специалистов из китайских и российских институтов на китайских предприятиях и рассчитан на 3 года.

Также Представительством организована профессионально-техническая встреча по обмену опытом между профессором Нань Вангом из Северо-Западного политехнического университета и сотрудниками Лаборатории легких материалов и конструкций СПбПУ. Профессор Нань посетил лаборатории легких материалов и конструкций. Коллеги нашли много общих точек соприкосновения в исследовательских работах, что дает возможность совместных публикаций статей и развития международного сотрудничества в данных направлениях между вузами.

Также Представительство провело переговоры с заместителем генерального директора Корпорации по строительству дорог и мостов «ЛУНЦЗЯНЬ» господином Чжао Синь. Корпорация заинтересована в инвестировании в международные проекты и на этой встрече стороны познакомились с деятельностью друг друга. Представительство показало проекты СПбПУ в области нанобетона, проектов из 3D-строительства и т.д. Заместитель генерального директора Чжао Синь отметил, что их компании необходимы инновационные технологии, а также технологии, связанные с 3D-строительством. «ЛУНЦЗЯНЬ» активно ищет возможных партнеров, в том числе из России. Данное направление интересно для СПбПУ как новый этап многолетнего сотрудничества с китайскими организациями.

Международная политехническая школа пользуется большим интересом у китайских студентов

Представительство СПбПУ каждый сезон направляет группы студентов из университетов и колледжей Китая: бакалавров, магистров и аспирантов. Обучение участников проходит в онлайн и офлайн формате. Благодаря участию в подобных программах, студенты повышают знания в своих направлениях, а офлайн формат дает узнать много нового о российском образовании. Большой интерес в 2023 году вызвали следующие направления: умное производство и цифровое будущее, машинное обучение: теория и применение, кросс-культурная коммуникация и исследования. Студенты, после успешного обучения, получают сертификаты о прохождении программы с кредитами EСTS, который даёт возможность перезачесть изученный курс в рамках своей основной образовательной программы.

