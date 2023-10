Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

В СПбГАСУ 13 октября состоялась презентация Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», которую провели представители регионального отделения РДДМ. Стать участниками движения могут ребята в возрасте от 6 до 18 лет, а наставниками – студенты бакалавриата и магистратуры.

Организация объединяет детей и подростков с целью воспитания, формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. В неё входят «Юнармия», «Большая перемена», «Российское движение школьников». Наблюдательный совет возглавляет президент Владимир Путин. Программы воспитательной работы разрабатывает Министерство просвещения.

У «Движения первых» – 12 направлений деятельности, среди которых образование, культура и искусство, добровольчество, патриотическое воспитание, спорт, профессиональное развитие и другие.

«В СПбГАСУ очень много активных, талантливых, творческих студентов. Движение поможет им реализовать свои замыслы, сделать нечто полезное на благо страны», – полагает Ирина Нурыева, начальник управления социальной и внеучебной работы со студентами СПбГАСУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI