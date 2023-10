В индустриальном парке «Руднево» завершено строительство нового промышленного корпуса — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город передал производственные площади нового завода в индустриальном парке «Руднево» концерну воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей». Мэр Москвы Сергей Собянин вручил подтверждающий сертификат генеральному директору концерна Яну Новикову. В церемонии передачи корпуса также приняли участие заместитель Председателя Правительства России — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Для создания дополнительных мощностей одного из самых высокотехнологичных и лучших предприятий оборонно-промышленного комплекса страны — “Алмаз-Антея” — в Москве был построен уникальный завод. Его площадь около 100 тысяч квадратных метров. Завод оснащен всеми необходимыми инженерными сетями, оборудованием для того, чтобы здесь проходил монтаж и дальнейшее производство очень нужной для страны продукции. Сегодня мы передаем акт готовности этого завода», — отметил Сергей Собянин.

Новый производственный корпус площадью 93,7 тысячи квадратных метров возвели всего за 8,5 месяца. Это в четыре-пять раз быстрее, чем при организации строительства по стандартному проекту.

Минимальные сроки возведения корпуса были обеспечены благодаря применению современных технологий высокоскоростного индустриального строительства, когда для многих элементов здания используются готовые промышленные комплекты, собирающиеся как конструктор.

Денис Мантуров выразил уверенность в том, что все последующие работы по наполнению здания технологическим оборудованием и подготовке продукции к серийному выпуску будут выполнены вовремя. Он признался, что впервые видит такое быстрое воплощение масштабного проекта: с момента постановки задачи до передачи готового помещения прошло менее девяти месяцев.

«Уверен, что тот опыт, который получен здесь, на строительстве этого объекта (здесь действительно применены уникальные технологии) будет транслироваться и на те проекты и предприятия, которые будут развиваться не только на территории Москвы, но и в других регионах России», — добавил Денис Мантуров.

Новый завод станет единым инженерно-производственным комплексом, где будут реализованы современные принципы построения производственных циклов: высокий уровень автоматизации и технологичности, применение передовых инновационных решений, масштабная социально-бытовая база для обеспечения комфортных условий работы персонала.

Здесь под одной крышей разместят участки обработки, сборки и испытаний выпускаемой продукции. Такой подход позволит максимально увеличить темпы производства до уровня, который сможет удовлетворять текущие и перспективные потребности Минобороны России.

Завод будет выпускать в том числе системы противовоздушной обороны, уже доказавшие свою эффективность.

«Это не перспективная система. Это система, которая сегодня показывает себя не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, которая востребована в первую очередь, конечно, вооруженными силами в зоне специальной военной операции, которая защищает небо и Москвы, и других городов, и многих-многих критически важных для экономики нашей страны объектов. И она также крайне востребована нашими зарубежными коллегами, партнерами, теми, кто покупает у нас эти системы, потому что они являются лучшими в мире», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Заказчиком и инвестором строительства здания предприятия выступило Правительство Москвы. Завод оснастят оборудованием за счет федерального бюджета и средств концерна «Алмаз-Антей». В настоящее время на производственную площадку завозится обрабатывающее оборудование, ведутся монтажные и пусконаладочные работы.

«Это сложное ракетное производство, каждый метр имеет свое значение в последующем, при монтаже. Сегодня мы принимаем эстафету. Перед нами стоит не менее фантастическая задача: в кратчайшие сроки смонтировать оборудование, обучить людей, выпустить контрольную партию. И в октябре следующего года отсюда должна выйти уже готовая продукция», — прокомментировал Ян Новиков.

Он также отметил, что, помимо развития материально-технической базы, идет работа по кооперации профильных производств. Сегодня семь предприятий города объединяется для выполнения общих проектов.

Индустриальный парк «Руднево»

«Руднево» — новый индустриальный парк в составе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», построенный в рекордные сроки для размещения критически важных производств, включая федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Индустриальный парк расположен на востоке города недалеко от станций метро «Некрасовка» и «Лухмановская».

Создание парка является примером современной эффективной промышленной политики. Строительные работы в «Рудневе» начались в конце 2020 года. При возведении производственных корпусов применяются отечественные материалы (по ряду позиций импортозамещение было выполнено на 100 процентов) и современные технологии. Это позволило сократить сроки строительства на 35–50 процентов, а стоимость работ — на 10–15 процентов.

В настоящее время построено 19 корпусов «Руднева» общей площадью 213,7 тысячи квадратных метров, включая опытное производство и конструкторское бюро.

В активной стадии строительства находятся дополнительные производственные корпуса, а также корпус социальной инфраструктуры, в котором разместят лаборатории, офисные пространства, учебный центр, торговую галерею, аптеку, спортзалы и другие социальные объекты для сотрудников.

В перспективе на предприятиях в «Рудневе» создадут от 15 до 20 тысяч качественных рабочих мест, в первую очередь для жителей быстро развивающихся московских районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, а также городского округа Люберцы Московской области. В общей сложности на прилегающих к парку территориях проживают свыше 800 тысяч человек.

Благодаря режиму ОЭЗ компании — резиденты «Руднева» получают существенные налоговые льготы. В частности, они освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Для резидентов действуют режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.

В число преимуществ индустриального парка для резидентов «Руднева» также входят:

— возможности льготной аренды современных производственных помещений (brownfields);

— строительство производственных объектов по техническим требованиям будущего пользователя (Built-to-Suit);

— единое окно для взаимодействия с государственными структурами, в том числе с Росреестром, Роспотребнадзором, Ростехнадзором, Федеральной налоговой службой;

— хорошая транспортная доступность — близость к Московской кольцевой автомобильной дороге, трассам М-5 «Урал» (Новорязанское шоссе), М-7 «Волга» (Горьковское шоссе), Московскому скоростному диаметру и строящейся трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, станциям метро «Некрасовка» и «Лухмановская», аэропортам Жуковский и Домодедово;

— развитая улично-дорожная сеть: предусмотрено строительство 5,5 километра дорог, устройство разворотных площадок с конечной станцией для наземного общественного транспорта;

— комфортные условия для сотрудников: общественные пространства (в том числе конференц-залы и переговорные), столовая и кафе, парковки для автомобилей.

Помимо резидентов федерального центра беспилотных авиационных систем, свои предприятия в «Рудневе» уже разместили:

— ООО «АТМ маркет» — выпуск банкоматов на базе микропроцессоров «Эльбрус». В настоящее время мощность производства — 15 тысяч устройств в год, в перспективе завод сможет выпускать в два раза больше (30 тысяч банкоматов в год);

— ООО «Нюкон энерджи» — производство электрических конденсаторов;

— ООО «Хартия» — производство оборудования для промышленной сортировки отходов;

— ООО «ВИП Камилла» — производство абсорбирующего белья по офсетному контракту с Правительством Москвы (контракт предусматривает ежегодную поставку не менее 44 миллионов единиц продукции в течение 10 лет для медицинских и социальных учреждений города, первые поставки по офсетному контракту должны начаться уже в этом году).

В числе резидентов «Руднева» также ряд других компаний.

