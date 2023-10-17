В ГУУ пройдет форум донской молодежи

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
19 октября 2023 года в Государственном университете управления состоится Форум донской молодежи «Донская земля – твоё будущее», участниками которого станут молодые люди из Ростовской области, получающие высшее образование в ведущих университетах Москвы. Приглашаем к участию также студентов ГУУ из Москвы и других регионов.
Форум проводится с целью выстраивания сотрудничества между предприятиями и организациями Ростовской области и высшими учебными заведениями города Москвы в части кадрового обеспечения, организации производственных практик, профориентационной работы и трудоустройства выпускников.
В числе приглашенных гостей:
— Владимир Строев, ректор Государственного университет управления;
— Александр Ищенко, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области;
— Лариса Тутова, Екатерина Стенякина, Депутаты Государственной Думы от Ростовской области;
— Максим Папушенко, Министр экономического развития Ростовской области;
— Александр Никиточкин, Председатель комитета по Молодежной политике Ростовской области;
— Владимир Зотов, советник мэра города Москвы, профессор кафедры государственного и муниципального управления ГУУ, а также руководители крупнейших предприятий и корпораций в городе Москве.
В рамках программы Форума состоится знакомство с сообществом работающей молодежи и крупнейшими работодателями, обсуждение ключевых инвестпроектов, развития ИТ отрасли и новых предприятий региона. Завершится Форум бизнес-игрой «Проектный лидер», победители которой будут приглашены в Дом общественных организаций на торжественное награждение.
Все участники мероприятия получат электронные сертификаты, а также новые знакомства и возможности для формирования карьерной траектории.
Программа Форума:
14:30 – 15:00 – Регистрация участников;
15:00 – 15:30 – Приветственное слово;
15:30 – 16:45 – Пленарное заседание на тему: «Молодые специалисты – ядро развития региона»;
16:45 – 17:45 – Пленарное заседание на тему: «Развитие промышленности Ростовской области»;
17:45 – 18:15 – Кофе-брейк;
18:15 – 19:00 – Пленарное заседание на тему: «Молодежная политика, как инструмент развития молодого специалиста»;
19:00 – 20:30 – Бизнес-игра «Проектный лидер»;
20:30 – 21:00 – Закрытие. Общее фото.
Место проведения: Москва, Рязанский проспект 99, корпус 16, Точка кипения (Центр информационных технологий ГУУ)
Регистрация на Форум.
Организатор Форума – РОО «Землячество ростовчан «Донская столица» при поддержке ГУУ.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 17.10.2023
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