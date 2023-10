В ГУУ пройдет форум донской молодежи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

19 октября 2023 года в Государственном университете управления состоится Форум донской молодежи «Донская земля – твоё будущее», участниками которого станут молодые люди из Ростовской области, получающие высшее образование в ведущих университетах Москвы. Приглашаем к участию также студентов ГУУ из Москвы и других регионов.

Форум проводится с целью выстраивания сотрудничества между предприятиями и организациями Ростовской области и высшими учебными заведениями города Москвы в части кадрового обеспечения, организации производственных практик, профориентационной работы и трудоустройства выпускников.

В числе приглашенных гостей:

— Владимир Строев, ректор Государственного университет управления;

— Александр Ищенко, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области;

— Лариса Тутова, Екатерина Стенякина, Депутаты Государственной Думы от Ростовской области;

— Максим Папушенко, Министр экономического развития Ростовской области;

— Александр Никиточкин, Председатель комитета по Молодежной политике Ростовской области;

— Владимир Зотов, советник мэра города Москвы, профессор кафедры государственного и муниципального управления ГУУ, а также руководители крупнейших предприятий и корпораций в городе Москве.

В рамках программы Форума состоится знакомство с сообществом работающей молодежи и крупнейшими работодателями, обсуждение ключевых инвестпроектов, развития ИТ отрасли и новых предприятий региона. Завершится Форум бизнес-игрой «Проектный лидер», победители которой будут приглашены в Дом общественных организаций на торжественное награждение.

Все участники мероприятия получат электронные сертификаты, а также новые знакомства и возможности для формирования карьерной траектории.

Программа Форума:

14:30 – 15:00 – Регистрация участников;

15:00 – 15:30 – Приветственное слово;

15:30 – 16:45 – Пленарное заседание на тему: «Молодые специалисты – ядро развития региона»;

16:45 – 17:45 – Пленарное заседание на тему: «Развитие промышленности Ростовской области»;

17:45 – 18:15 – Кофе-брейк;

18:15 – 19:00 – Пленарное заседание на тему: «Молодежная политика, как инструмент развития молодого специалиста»;

19:00 – 20:30 – Бизнес-игра «Проектный лидер»;

20:30 – 21:00 – Закрытие. Общее фото.

Место проведения: Москва, Рязанский проспект 99, корпус 16, Точка кипения (Центр информационных технологий ГУУ)

Регистрация на Форум.

Организатор Форума – РОО «Землячество ростовчан «Донская столица» при поддержке ГУУ.

