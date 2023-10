«Активные граждане» примут участие в тематических викторинах, посвященных разным сферам жизни города

Source: MIL-OSI Russian Language News

В проекте «Активный гражданин» началась осенняя акция «Москва: как это работает». Участники ответят на вопросы тематических викторин, посвященных разным сферам жизни столицы: транспорту (а именно Московскому метрополитену), промышленности, гастрономическим фестивалям и традиционной кухне, городской экосистеме, а также работе коммунальных служб и цифровым проектам.

Присоединиться к акции могут пользователи с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru. Для доступа к викторинам акции нужно зайти на специальную страницу и нажать кнопку «Участвовать».

«Активные граждане» ответят на вопросы о том, как новые поезда попадают в Московский метрополитен, на каких линиях работают женщины-машинисты, какую продукцию производят столичные заводы и фабрики, какой ингредиент считается главным в фирменном торте «Москва». Горожан также спросят о том, каких редких животных можно повстречать в столице, когда коммунальные службы начинают подготовку к отопительному сезону, сколько фонарей установлено на одной из популярных пешеходных улиц, а еще о многом другом.

На вопросы пяти основных викторин можно будет ответить до 12 ноября включительно. Каждая из них включает в себя шесть заданий, одно из которых предполагает выполнение офлайн: чтобы дать ответ, участникам придется посетить определенное место.

Шестая бонусная викторина о цифровых проектах Москвы откроется на три дня: с 14 по 16 ноября. Она будет доступна только тем участникам, которые дали минимум четыре правильных ответа в каждой из первых пяти викторин.

За каждый правильный ответ участники получат по 20 баллов. По итогам акции генератор случайных чисел определит три тысячи победителей среди тех, кто быстрее всех даст максимум верных ответов в бонусной викторине. Победители получат по два билета в Московский зоопарк, а также дополнительные призовые баллы.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,6 миллиона человек, всего прошло шесть тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

