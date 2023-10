Этот день в истории Политеха: 16 октября – 22 октября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Проект «Этот день в истории Политеха», посвящённый 125-летию СПбПУ, продолжается событиями, которые происходили в нашем университете в разные годы с 16 октября по 22 октября.

16 октября 1909 года директор СПбПИ Александр Сергеевич Посников от имени Совета института обратился в Учебный отдел Министерства Торговли и промышленности: Вследствие отношения от 18 августа с.г. имею честь сообщить, что вопрос об изменении плечевых знаков на форменной одежде студентов С.Петербургского Политехнического Института был поставлен мною на обсуждение Правления и Совета Института. Совет 30 сентября признал особенно желательным, чтобы название С.Петербургского Политехнического Института было связано с именем ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО, так как, с одной стороны, в составе Института имеются отделения, вполне отвечающие тем областям знаний, в которых Великий Преобразователь России наиболее ярко проявил свои гениальные дарования, а с другой — еще не существует ни одного высшего учебного заведения, которое носило бы имя Великого Императора .

Напомним, что с момента основания Политеха студенты носили плечевые знаки с инициалами «МФ», означавших министерство финансов. А в 1909 году преподавателю рисования В.А. Щуко поручили изобразить новый плечевой знак, он нарисовал четыре варианта знака, из которых большинством выбран один в виде двух перекрещивающихся латинских букв Р (Петрус Прима). Окончательное решение было за императором Николаем II.

16 октября 2015 года в Гатчине открылся IX Международный фестиваль любительских театров и театров-студий «Авангард и традиции». Спектакль «Маратик» по пьесе А. Арбузова, представленный Студенческим театром Департамента молодёжного творчества и культурных программ СПбПУ, получил высокую оценку жюри и был удостоен наград во всех номинациях: «За режиссуру» и «За актерскую работу». Студентка ИМОПа Мария Сафонова стала единственной участницей фестиваля, которая получила диплом «За актерскую работу».

17 (29) октября 1880 года родился Абрам Фёдорович Иоффе . В октябре 1906 года Иоффе наняли в Политехнический институт работать лаборантом. В 1916 году он стал проводить в физической лаборатории свои знаменитые семинары, впоследствии из этого кружка выросла самая большая в СССР школа физиков А.Ф. Иоффе. Из этой школы вышли всемирно известные ученые Пётр Капица, Игорь Курчатов, Лев Ландау, Николай Семёнов, Матвей Бронштейн, Анатолий Александров и многие другие. Именно в физической лаборатории в 1918 году зародился будущий Физико-технический институт. В 1919 году, в той же физической лаборатории Политехнического института на базе кафедры экспериментальной физики Иоффе основал новый факультет для подготовки специалистов по физике, технической физике и прикладной механике — легендарный Физмех, первый в мировой истории факультет для подготовки инженеров-физиков-исследователей.

17 октября 2017 года британский журнал Times Higher Education обнародовал результаты предметного рейтинга по инженерному делу и технологиям (Engineering and technology). Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого впервые вошел в данный предметный рейтинг, заняв позицию в группе 401-500. Предметный рейтинг Times Higher Education является составной частью World University Rankings и строится на основе 13-ти его показателей, сгруппированных в пять категорий: образование, научно-исследовательская работа, цитируемость, интернационализация, инвестиции со стороны промышленности.

18 октября 1937 года родился Александр Максимович Борщевский — заслуженный работник культуры Российской Федерации, основатель, первый режиссёр и бессменный, на протяжении почти 50 лет, директор Народного театра «Глагол». Поставил в театре «Глагол» спектакли «Приключения Робинзона в ЛПИ», «Хроника», «Где Витя?», «На земле безжалостно маленькой».

В 1961 году окончил Металлургический факультет ЛПИ им. М. И. Калинина. Защитил диссертацию, получив степень кандидата технических наук (1966) и звание доцента (1971). Более 44 лет А. М. Борщевский читал курсы лекций по теоретической электрохимии, коррозии и защите металлов, по специальным методам защиты металлов от коррозии. Автор более 80 научных трудов, в том числе трёх изобретений.

18 октября 1876 года родился Михаил Владимирович Бернацкий, российский политический и государственный деятель, экономист, профессор Санкт-Петербургского политехнического института. С 1904 по 1918 год читал курс политической экономии и денежного обращения в СПбПИ. С сентября 1917 года М. В. Бернацкий занимал пост министр финансов в последнем составе Временного правительства. В 1919-1920 годах возглавлял управление финансов при главном командовании Вооружённых сил Юга России.

19 октября 2018 года в Белом зале выступил известный актёр театра и кино Вениамин Смехов. В день основания Царскосельского лицея в СПбПУ проходил традиционный фестиваль «Пушкинские дни в Политехническом». Вениамин Смехов представил зрителям программу «Я пришёл к вам со стихами», посвящённую Пушкину, Некрасову, Мандельштаму, Северянину, Есенину, Пастернаку, Маяковскому и Высоцкому.

22 октября 1906 года родился теплофизик и теплотехник, специалист в области теории горения и топочных процессов, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор Виктор Владимирович Померанцев. В 1933 году он стал работать на кафедре теплофизики ЛПИ, с 1959 года возглавил кафедру «Котлостроение». В 1969 году Виктор Владимирович (вместе с сотрудниками кафедры) предложил новую низкотемпературную вихревую технологию сжигания твердого топлива (НТВ-технология или, как она стала называться, — «топка ЛПИ»), которая сейчас реализована в различных модификациях не только в России, но и за рубежом.

