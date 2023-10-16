Финансовые новости: 16.10.2023, 16-23 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1034K8 (RUS-36 EUR).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

16.10.2023 16:23

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 16.10.2023, 16-23 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 66.19) и диапазона оценки рыночных рисков (до 7342054.9 руб., эквивалентно ставке 18.75 %) ценной бумаги RU000A1034K8 (RUS-36 EUR)

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