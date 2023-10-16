Финансовые новости: Обновление сертификата ЭДО

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уведомляем Вас о том, что 18.10.2023 планируется смена рабочего сертификата пользователя Логинова А.А. на сертификат Яковлевой О.В. для отчетов Срочного рынка и рынка СПФИ, которые выкладываются в ЛКУ и на сервер ftps.moex.com. Для отчетов Фондового и Валютных рынков сертификат уже заменен.
Загрузить сертификат можно из архива на этой странице: https://www.moex.com/s1297
Так же сертификат будет заменен на универсальном файловом шлюзе ПАО Московская Биржа, изменения коснутся:
1. Клиринговых отчетов Срочного рынка
2. Отчетов СПФИ
3. ОТС отчетности
4. Обращений в НКЦ по Срочному рынку.
Для корректной работы с данными сервисами потребуется обновить базу сертификатов из LDAP сервера.
В связи с этим участникам системы ЭДО будет выслано обновление базы администратора ПО УФШ с новым сертификатом, файл export.sqlite3.
В случае, если автоматического обновления ПО на Вашем компьютере не произошло, просьба обновить указанный файл вручную.
Если Вы хотите отказаться от автоматического обновления базы администратора ПО УФШ и хотите обновлять ее вручную самостоятельно, Вам нужно в файле EDIMail.ini создать секцию
[permission]
updateUsersDB=false
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