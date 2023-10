Финансовые новости: Обновление сертификата ЭДО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уведомляем Вас о том, что 18.10.2023 планируется смена рабочего сертификата пользователя Логинова А.А. на сертификат Яковлевой О.В. для отчетов Срочного рынка и рынка СПФИ, которые выкладываются в ЛКУ и на сервер ftps.moex.com. Для отчетов Фондового и Валютных рынков сертификат уже заменен.

Загрузить сертификат можно из архива на этой странице: https://www.moex.com/s1297

Так же сертификат будет заменен на универсальном файловом шлюзе ПАО Московская Биржа, изменения коснутся:

1. Клиринговых отчетов Срочного рынка

2. Отчетов СПФИ

3. ОТС отчетности

4. Обращений в НКЦ по Срочному рынку.

Для корректной работы с данными сервисами потребуется обновить базу сертификатов из LDAP сервера.

В связи с этим участникам системы ЭДО будет выслано обновление базы администратора ПО УФШ с новым сертификатом, файл export.sqlite3.

В случае, если автоматического обновления ПО на Вашем компьютере не произошло, просьба обновить указанный файл вручную.

Если Вы хотите отказаться от автоматического обновления базы администратора ПО УФШ и хотите обновлять ее вручную самостоятельно, Вам нужно в файле EDIMail.ini создать секцию

[permission]

updateUsersDB=false



