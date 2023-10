Финансовые новости: Банк России выпускает обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей (16.10.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России 16 октября 2023 года вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.

Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.

Банк России использует в оформлении модернизированных банкнот достопримечательности федеральных округов. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Банкноты сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.

На банкнотах размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

