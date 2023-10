Учащиеся СУНЦ — победители многоборья ГТО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Серьезная борьба развернулась в этом году как в личном, так и в командном зачёте Первенства НГУ по многоборью ГТО, которое входит в программу комплексной Спартакиады «Наука и спорт — вместе мы сила!». В соревнованиях приняло участие 140 человек со всех факультетов, институтов и учащиеся СУНЦ НГУ.

Состязание проходило по пяти видам: прыжки в длину с места; подтягивание на высокой перекладине у юношей и отжимания у девушек; наклон вперед из положения стоя (гибкость); челночный бег 3х10 м и поднимание туловища из положения лёжа в положение сед (пресс). Личное первенство определялось по сумме баллов за каждый вид многоборья. Командный зачет считался по сумме лучших результатов трех юношей и трех девушек.

ИТОГИ:

Юноши, личный зачёт:

1 место — Егор Николенко (ММФ), результат 337 баллов.

2 место — Вадим Румак (СУНЦ НГУ), 334 балла.

3 место — Сергей Красильников (ИИР), 326 баллов.

Девушки, личный зачёт:

1 место — Софья Захарова (ФИТ), результат 356 баллов.

2 место — Татьяна Нефедова (ГИ), 355 баллов.

3 место — Виктория Ляховская (ИФП),348 баллов.

В командном первенстве лидировал СУНЦ НГУ, сумма баллов — 1787, на втором месте механико-математический факультет с результатом 1758 баллов и на третьем месте — физический факультет, набравший 1748 баллов.

Ссылка на фото: https://disk.yandex.ru/d/0tn1j3QZUqYfjA

Все результаты на странице https://vk.com/sport_nsu

