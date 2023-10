Студенты ГУУ разработали уникальное приложение для повышения навыков финансовой грамотности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления презентовал приложение по обучению основам финансовой безопасности «ФинБезГУУ» на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Приложение создано по инициативе студентов Института экономики и финансов ГУУ.

Интерактивное мобильное приложение создано для повышения навыков финансовой безопасности. Оно учит рационально управлять своими ресурсами, избегать мошеннических схем и правильно инвестировать. Уроки в текстовом, аудио- и видеоформате шаг за шагом знакомят пользователя с банковскими услугами и продуктами, представленными на рынке.

В рамках масштабной программы проектного обучения, которая реализуется в ГУУ, студенты ИЭФ создали удобную интерактивную платформу для изучения вопросов финансовой грамотности с элементами игрофикации, как инструмента дополнительной мотивации по изучению материала.

«Мы с командой были на занятиях по дисциплине «Основы профессионального развития» и решали кейс, нужно было сделать SWOT-анализ и протестировать свою бизнес — идею. Анализируя рынок, нас осенило, что не хватает качественного мобильного приложения, где не будет скучной и нудной теории. Нам хотелось внести туда больше интерактива и простых примеров. Так родилась идея создания интерактивного мобильного приложения по финансовой безопасности», – рассказала команда разработчиков.

Руководство Государственного университета управления поддержало инициативу студентов и помогло найти финансирование на разработку программного интерфейса приложения.

Студенты разработали дизайн интерфейса приложения и наполнили его контентом, который регулярно обновляют, как и новостную рубрику приложения. Для реализации такого масштабного проекта понадобилось объединение работы нескольких проектных групп, чтобы рассмотреть вопросы финансовой безопасности с разных сторон: финансовой, международной, психологической.

Над приложением работали:

научные руководители Галина Сорокина, Елизавета Шаманина, Татьяна Мазурина,

студенты 3 курса «Предпринимательство» Игорь Теплоухов, Игорь Ермилов и Татьяна Климова,

студентка 4 курса «Предпринимательство» Дарья Егорьева,

студенты 4 курса «Мировая экономика» Ярослав Пелевин, Сусанна Хардаглян, Полина Ляпина, Екатерина Максименкова, Степан Крашенинников,

студенты 4 курса «Банковское дело и риск-менеджмент» Екатерина Черемисскина, Алиса Калинина, Дмитрий Хаёров, Ирина Штанько,

студент 4 курса «Прикладная информатика», ИИС Артем Круглов,

выпускники «Банковское дело и риск-менеджмент» Ирина Мишина, Виктория Холодова, Анастасия Федорова, Максим Эм, Данила Карцев.

Приложение адаптировано как для операционной системы Android, так и для iOS. Его можно скачать в соответствующих магазинах программных продуктов совершенно бесплатно.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI