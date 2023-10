Собянин: У станций БКЛ создают новые места отдыха, игровые и спортивные площадки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершено благоустройство территорий возле 10 станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом написал своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Все основные работы сделаны, осталось высадить деревья и кустарники у “Аминьевской”, “Марьиной Рощи”, “Новаторской” и “Сокольников”», — написал Мэр Москвы.

У станции метро «Аминьевская» в районе Матвеевской улицы оборудовали восемь игровых и спортивных площадок, а также зону для выгула собак. Около станции метро «Марьина Роща» на Шереметьевской улице, у храма Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», появились зона отдыха и парковки для велосипедов. На пересечении улиц Новаторов и Воронцовские Пруды рядом со станцией «Новаторская» создали зеленую зону с уютными местами для отдыха.

Полностью благоустроены территории возле станций метро «Воронцовская», «Зюзино», «Текстильщики», «Проспект Вернадского», «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон».

«Вокруг всех станций убрали под землю воздушные провода, проложили дополнительные ливневки, расширили тротуары, установили лавочки и освещение. Для автомобилистов обустроили удобные парковочные карманы», — добавил Сергей Собянин.

