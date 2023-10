Сергей Собянин рассказал о создании московского городского вокзала в Царицыне

Source: MIL-OSI Russian Language News

На территории одного из крупнейших транспортных узлов столицы — будущего московского городского вокзала Царицыно полным ходом идут строительные работы. Здесь возведены две новые платформы и начато создание пересадки в теплом контуре между станцией «Царицыно» Замоскворецкой линии метро и одноименной станцией второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

«Мы реконструировали участок Замоскворецкой линии метро, пути МЦД, сейчас делаем связку между метро и МЦД. Кроме того, реконструировали торговую инфраструктуру. Таким образом, у нас весь этот узел уже приобретет совершенно другой вид — станет более комфортным для пассажиров и всех жителей», — отметил Мэр Москвы.

Для более безопасной и комфортной пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой построили новые железнодорожные платформы, организовали перехватывающие плоскостные парковки, открыли дополнительный выход и установили навесы над входами в метро. Территорию благоустроили.

Дальнейшая реконструкция коснется станции метро «Царицыно» и одноименной станции МЦД-2. Так, предусмотрено строительство подземного распределительного вестибюля, соединенного с тоннелем, ведущим к станции метро «Царицыно». Пересадка между МЦД-2 и метро будет организована в теплом контуре. С западной и восточной (обращенной к музею-заповеднику «Царицыно») стороны Каспийской улицы возведут наземные вестибюли. Кроме того, реконструируют существующие платформы и установят лифты и эскалаторы.

Сергей Собянин отметил, что сейчас завершается реконструкция платформ, от которых пассажиры смогут с комфортом пройти к станции метро. «К 2025 году откроется современный городской вокзал с торговой инфраструктурой», — подчеркнул Мэр Москвы.

Помимо этого, планируется расширить существующий подземный пешеходный переход, связывающий Новоцарицынское шоссе и Каспийскую улицу. У северного входа в метро организуют перехватывающую парковку. Предусмотрена реконструкция расположенной рядом улично-дорожной сети.

Реализация проекта по созданию московского городского вокзала Царицыно позволит разделить транспортные и пассажирские потоки. Кроме того, за счет строительства новых элементов инфраструктуры и реконструкции существующих более равномерно распределится нагрузка на транспортный узел.

Ожидается, что в 2025 году пассажиропоток городского вокзала Царицыно вырастет до 142,2 тысячи человек в сутки.

Обновленный Царицынский рынок на Каспийской улице

Сергей Собянин открыл после реконструкции Царицынский рынок на Каспийской улице.

«Открыли Царицынский рынок после реконструкции. Здание было построено в 1991 году, и с тех пор его ни разу не модернизировали. Ремонт сделали всего за восемь месяцев. Укрепили несущие конструкции, изменили планировку, поменяли лестницы, установили лифты, заменили инженерные системы, оборудовали всем необходимым для маломобильных посетителей. На фасаде установили витражную систему с подсветкой, купольную крышу сделали прозрачной», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Многофункциональный комплекс «Царицынский», включающий рынок и гостиницу, построен в 1991 году и более 30 лет является точкой притяжения для 500 тысяч жителей близлежащих районов юга Москвы. Здание ни разу не ремонтировалось и в последние годы перестало соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности. Проведенные обследования выявили предаварийное состояние кровли, а также сильный износ инженерных коммуникаций. В здании отсутствовало освещение фасадной части. Торговые места не были оснащены оборудованием, необходимым для продажи продовольствия и другой продукции.

В октябре 2022 года Сергей Собянин поручил модернизировать Царицынский рынок, превратив его в комфортное и безопасное торговое пространство. Работы были начаты в январе 2023 года и выполнены всего за восемь месяцев — их завершили в сентябре.

Устаревший фасад рынка полностью обновлен и теперь выглядит современно. Старые деревянные панели заменены на единую энергоэффективную витражную систему, которая сохранит прохладу летом и тепло зимой. Она декорирована ламелями и подсвечивается в темное время суток. Основная часть нового фасада выполнена в виде навесной системы из перфорированных кассет, сложенных волной.

Цокольная часть здания обшита композитными панелями темного цвета. Входные группы рынка оснащены раздвижными дверьми с возможностью быстрого выхода (в экстренной ситуации они не станут препятствием к оперативной и безопасной эвакуации). Теперь здание приспособлено и для маломобильных посетителей: здесь установлены специальные подъемники и санузлы, уложена тактильная плитка, увеличена ширина коридоров.

В ходе работ были укреплены несущие конструкции и полностью обновлена кровля — устроен светопрозрачный зенитный фонарь. Лестницы выходов с подвального и первого этажей заменены на железобетонные, установлено два лифта.

Специалисты полностью заменили наружные и внутренние инженерные системы, а также полы. Дополнительно установлены системы кондиционирования, громкоговорящей связи, пожарной сигнализации и видеонаблюдения, вентиляции и дымоудаления. Появилась также регулируемая система отопления. Объект подключили к системе «Безопасный город».

В ходе реконструкции была изменена планировка здания, за счет чего удалось создать более комфортные условия для посетителей и сотрудников. На первом этаже полностью реорганизована центральная зона торговли площадью 6,4 тысячи квадратных метров. Торговые зоны привели в соответствие требованиям санитарных правил и норм, а расположенные по периметру здания места для торговли отделили стеклянными перегородками. На них установили индивидуальные вытяжки, обновили мебель и оборудование (их закупали только у российских производителей). Средняя площадь одного торгового объекта выросла почти в 2,5 раза — с девяти до 22 квадратных метров, а полезная площадь рынка — на 20 процентов. При этом для арендаторов торговых площадей ставка не изменилась — она сохранена на том же уровне, что и до ремонта. В технической зоне появились гардеробные комнаты и санузлы с душевыми кабинами. Для продавцов введена новая унифицированная форма.

Для покупателей обустроили зоны и помещения, которых не было раньше: фуд-корт, детскую игровую зону и комнату матери и ребенка. Внутри здания установили медиаэкраны. В подземной части комплекса появилось пространство для размещения сетевого магазина. Полностью перестроены складские помещения.

Для проверки качества и обеспечения надлежащих условий хранения продовольственных товаров оборудованы лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, а также разгрузочная и цеха подготовки продукции, которые полностью отвечают требованиям санитарной безопасности. Установлено девять новых холодильных и морозильных камер с современным оборудованием, благодаря чему продукты могут храниться дольше и в лучших условиях. На втором этаже здания вместо устаревших торговых точек появились современные парикмахерская и ателье.

Прилегающую территорию площадью 9,5 тысячи квадратных метров благоустроили. В результате был уменьшен естественный откос с газоном и построены лестницы, ведущие к зданию со стороны Каспийской улицы, лишние заборы и ограждения убрали. Полностью обновлено асфальтовое покрытие. Пешеходные зоны вымостили гранитом, установили лавочки и организовали велопарковки.

Кроме того, был отремонтирован фасад гостиницы, примыкающей к рынку. На нем смонтировано новое освещение и появились современные входные группы.

Обновленный Царицынский рынок сможет принимать в два раза больше посетителей — до 200 тысяч человек в месяц.

Более 150 ярмарок и рынков

К 2016 году Правительство Москвы в основном завершило реорганизацию рыночной торговли. Было закрыто большинство нестационарных точек, появившихся в начале 1990-х годов (Черкизовский рынок, «Лужники» и другие подобные объекты). Одновременно возобновился либо расширился цивилизованный формат торговли: открылись стационарные рынки, региональные ярмарки и ярмарки выходного дня. Это позволило обеспечить жителей города максимально широким ассортиментом свежих продуктов.

Многие традиционные московские рынки были переведены в современный формат, включающий работу кафе и ресторанов, а также проведение культурных и просветительских мероприятий. В их число вошли Даниловский, Москворецкий, Велозаводский, Зеленоградский, Центральный, Царицынский и Кунцевский рынки.

Большой популярностью пользуются новые гастрономические кластеры. Первым из них стал кластер «Депо. Москва» на Лесной улице — самый крупный фудмолл в Европе. В прошлом году на Новорязанской улице открылось «Депо. Три вокзала» — общественное пространство, включающее фудмолл, предприятия торговли, гастрономические проекты и многое другое.

Открывается новое событийное пространство «Депо. Три вокзала» — Сергей Собянин

В районах Москвы продолжается создание круглогодичных мини-рынков — ярмарок. Сейчас в городе работает свыше 150 сельскохозяйственных рынков и ярмарок на 15 тысяч торговых мест, среди которых 20 розничных рынков и 136 ярмарок под брендом «Московские ярмарки». В работе московских ярмарок принимают участие тысячи фермеров и предпринимателей из более чем 40 регионов России.

Строительство новых тоннелей Замоскворецкой линии метро и дополнительного выхода из южного вестибюля станции «Царицыно»

Участок «Кантемировская» — «Орехово» Замоскворецкой (в то время — Горьковско-Замоскворецкой) линии метро был открыт 30 декабря 1984 года. Из-за изначально некачественно выполненной гидроизоляции тоннелей, построенных в обводненных грунтах, проблемы на этом участке начали возникать буквально с первых часов работы. Уже на второй день была выявлена просадка пути из-за вымывания грунта под тоннелем от «Царицына» до «Кантемировской». Движение поездов было остановлено больше чем на месяц (до 9 февраля 1985 года).

На протяжении последующих лет эксплуатации службам метро приходилось периодически устранять течь с выносом песка и тем самым поддерживать этот участок в работоспособном состоянии. С января 2001 года скорость движения поездов по нему ограничили до 25 километров в час. В 2010-м организовали ежедневный онлайн-мониторинг технического состояния перегона.

Осенью 2022 года после масштабного обследования, проведенного специалистами Московского метрополитена и научно-исследовательского центра Тоннельной ассоциации России, Мэр Москвы принял решение о строительстве новых тоннелей на участке «Царицыно» — «Кантемировская». Это позволило кардинально решить проблему. Работы продлились с ноября 2022 года по май 2023-го. В рекордно короткий срок — менее шести месяцев — сотрудники Мосметростроя и Московского метрополитена провели масштабное строительство новых тоннелей.

Строительство проходило открытым способом на глубине 17 метров (что сопоставимо с высотой пятиэтажного дома), длина зоны производства работ составила 270 метров. В них в круглосуточном режиме были задействованы три тысячи человек и около 100 единиц техники.

Тоннели построили заново — с применением современных свайных и гидроизоляционных технологий. Их возвели на монолитной бетонной плите и зафиксировали в бетонном контуре. Новая основа опирается на барреты, способные выдерживать огромные нагрузки.

В ходе работ были проведены:

— выемка 20 тысяч кубических метров грунта (порядка двух тысяч 15-тонных самосвалов);

— демонтаж пути, кабельных коммуникаций, старых тюбингов и конструкций;

— укрепление и гидроизоляция — установлен свайный фундамент и бетонная плита, на которой построили новый участок тоннеля, а затем гидроизоляция с использованием 9,5 тысячи кубических метров бетона;

— монтаж новых тоннельных конструкций, пути и кабельных линий — всего установлено 128 усиленных чугунных тюбингов диаметром 5,5 метра.

Параллельно со строительством тоннелей обновили инфраструктуру, в том числе на станции «Царицыно» Замоскворецкой линии метро, включая подуличный переход. Кроме того, отремонтировали и открыли дополнительный выход из южного вестибюля станции «Царицыно». Он был законсервирован в течение почти 40 лет — с 1984 года (фактически с момента открытия участка).

Выход расположен на нечетной стороне Луганской улицы и ведет от станции метро к крупному жилому кварталу, в котором проживают 15 тысяч человек. По мере реализации программы реновации число жителей вырастет почти в два раза — до 26 тысяч.

Строительство новых тоннелей и обновление инфраструктуры на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена позволило сделать поездки для пассажиров безопасными, еще более быстрыми и комфортными на многие десятилетия вперед. Так, скорость движения поездов на перегоне «Царицыно» — «Кантемировская» увеличилась до 70 километров в час, а благодаря бесстыковому пути и виброгасящим блокам уровень шума снизился на 30 процентов.

