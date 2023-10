Приглашаем на цикл вебинаров «Финтрек»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 18 октября 2023 года Банк России запускает второй цикл вебинаров по финансовой грамотности для студентов «Финтрек» с углубленным изучением наиболее актуальных финансовых тематик. Государственный университет управления приглашает присоединиться к вебинарам.

Основными целями проведения цикла вебинаров являются: содействие повышению уровня финансовой грамотности студентов; формирование универсальной компетенции по экономической культуре, в том числе финансовой грамотности; развитие у студентов навыков принятия решений в области управления личными финансами в современных условиях.

В первом цикле проекта, который прошёл в период с марта по апрель 2023 года, приняли участие более 14 тысяч студентов, а количество просмотров записей вебинаров составило более 1 млн. По завершению проекта более 1200 студентов, успешно сдавших проверочные тестирования, получили именные сертификаты о прохождении вебинаров.

Спикерами второго цикла вебинаров выступят ведущие эксперты финансового рынка, представители Банка России и академического сообщества. Содержательная часть и формат вебинаров разработаны с учетом запроса студенческой аудитории по результатам исследований первого цикла вебинаров. Среди спикеров: директор Департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина, директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Дмитрий Дубынин, директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов и другие эксперты.

Расписание вебинаров второго цикла:

18 октября — Цифровой рубль. Мифы и реальность;

25 октября — Личный финансы и поведенческие ловушки;

1 ноября — Цифровая идентификация;

8 ноября — Информационная безопасность;

15 ноября — Зачем экономике культура?;

22 ноября — Ипотека: снимать или покупать?;

29 ноября — Кредитование и страхование.

Начало в 10:00 (мск) каждую среду.

Для участия в вебинарах необходимо пройти регистрацию на официальном сайте «Финтрека».

Для получения сертификатов необходимо будет пройти тестирование. Тесты публикуются в социальных сетях «Финтрека» ВКонтакте и Телеграм.

Организатор цикла вебинаров «Финтрек» Банк России при поддержке Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения РФ.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI