Легенды Отечественной науки: Александр Александрович Груздев

Очередной выпуск спецпроекта «Легенды отечественной науки» Управления по связям с общественностью СПбПУ и Музея истории Политеха посвящён Александру Александровичу Груздеву — металлургу, директору Ленинградского металлического завода, Герою Социалистического Труда.

Александр Александрович Груздев родился в Новгородской области в семье крестьянина. С 1927 по 1931 год учился в Ленинградском морском техникуме, работал на заводе «Электроаппарат», в механических мастерских на заводе «Двигатель». В 1933 году он сдал вступительные испытания и стал студентом вечернего отделения Ленинградского политехнического института, который окончил в 1938 году по специальности «Холодная обработка металлов». Параллельно работал конструктором на заводе «Пневматика».

Трудовую деятельность А. А. Груздев продолжил на Ленинградском металлическом заводе: старшим мастером, начальником ряда цехов, начальником производства. В суровые годы Великой Отечественной войны и блокады направлялся на оборонные работы на подступах к Ленинграду. С 1943 года налаживал на заводе ремонт танков, изготовление бронетранспортеров, бронепоездов и другой военной техники. В 1960 году его назначили директором Ленинградского металлического завода.

На руководящей должности Александр Александрович способствовал внедрению прогрессивных решений в производство паровых, газовых и гидравлических турбин большой мощности, добился больших успехов в развитии производственной и исследовательской базы завода. Он руководил реконструкцией литейного и модельного цехов, ввел в строй крупнейшую в мире гидротурбинную лабораторию, завершил строительство инженерного корпуса, возобновил работу втуза. Тогда же началось строительство завода «Турбоатомгаз» и испытательной станции паровых турбин.

А. А. Груздев возглавил работы по созданию паровых турбин мощностью от 100 до 800 МВт, в том числе головного образца машины К-300, первой в Европе двухвальной турбины К-800, первой в стране газотурбинной установки ГТ-100. Под его руководством завод оснащал первоклассными гидроагрегатами электростанции Волжского каскада, Братскую, Красноярскую, Усть-Илимскую, высотную Асуанскую ГЭС (Египет).

За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достижение высоких технико-экономических показателей в работе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июля 1966 года Груздеву присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1971 году ЛМЗ, которым до 1973 года руководил Александр Александрович, был награждён орденом Октябрьской революции за досрочное выполнение заданий пятилетнего плана и освоение производства крупных уникальных паровых, гидравлических и газовых турбин. После завода А. А. Груздев свою продолжил трудовую деятельность в Ленинградском научном центре технической информации, где проработал с 1973 по 1990 год.

Александр Александрович активно и плодотворно занимался общественной и партийной работой. Он избирался депутатом Верховного Совета СССР, Ленинградского городского Совета, работал секретарем парткома завода, избирался делегатом XXI и XXIII съездов партии.

Его не стало 10 сентября 2000 года, похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

