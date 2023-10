Конференция SPBPU IDE-2023: инновации в цифровой экономике

Source: MIL-OSI Russian Language News

12 и 13 октября в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прошла пятая ежегодная Международная научная конференция по инновациям в цифровой экономике SPBPU IDE-2023. По традиции мероприятие организовано Высшей инженерно-экономической школой (ВИЭШ) Института промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) совместно с центром устойчивого развития Университета Индонезия.

Мероприятие проводилось в очно-заочном формате, участники из других стран и регионов участвовали в работе конференции дистанционно. Всего на конференцию было подано более 60 заявок на участие. Открытие конференции и пленарное заседание вел доцент ВИЭШ Анги Схведиани, работу секций модерировала доцент ВИЭШ Анастасия Кулачинская. Открытие и пленарное заседание прошли в корпусе ИПМЭиТ на Новороссийской улице, д.50. Конференция началась с приветствия директора департамента стратегического планирования и программ развития СПбПУ Марии Врублевской. В своем выступлении она отметила, что стремительное развитие цифровых технологий является вызовом для государства, бизнеса и образования. Разработка эффективных решений, в т. ч. цифровых, которые могут быть внедрены в экономику, является одной из главных задач СПбПУ в рамках программы развития университета.

Директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин в своем выступлении отметил, что конференция SPBPU IDE является площадкой, на которой уже пятый год подряд собираются как опытные ученые и преподаватели, так и молодые исследователи и студенты из различных стран для обсуждения ключевых тенденций развития цифровой экономики. Благодаря выстраиванию связей с иностранными коллегами из Белоруссии, Армении, Индонезии и Вьетнама, институт развивает новые научные направления и продвигает свои исследования в международном научном поле.

Завершил церемонию открытия директор ВИЭШ Дмитрий Родионов. Он отметил, что конференция в этом году отмечает свой первый юбилей и что каждый год ученые, специализирующиеся как разработке новых технологий и систем, так и на вопросах оценки их экономической эффективности, обсуждают перспективы их развития на площадке Высшей инженерно-экономической школы. Благодаря диалогу между представителями различных научных школ развиваются междисциплинарные исследования, которые становятся основой для инновационного роста экономики.

Участников мероприятия приветствовали специальные гости — партнеры конференции:

Мохаммед Али Берави — директор Центра устойчивого развития инфраструктуры (CSID) Университета Индонезия, директор Сети университетов АСЕАН — Устойчивый город и городское развитие (AUN-SCUD), Индонезия

Ольга Лаврова — декан Инженерно-экономического Факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белоруссия

Чжикай Вонг, Школа экономики Чжэцзянского университета, Ханчжоу, Китай

Мукеш Кумар Баруа, профессор Индийского технологического института, Рурки, Уттаракханд, Индия

Нгуен Ан Тинь, декан Факультета экономики развития Вьетнамского национального университета, Вице-президент Международной ассоциации ландшафтной экологии во Вьетнаме.

