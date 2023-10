Кинофестиваль «ЛАМПА»: ролики социального проекта ФКИ ВШЭ получили награды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

8 октября 2023 года в Перми состоялась церемония награждения международного фестиваля импакт-кино ЛАМПА. В номинации «Социальная видеореклама» лучшим видеороликом жюри признало работу «Сними стигму с ВИЧ» (режиссер Мария Конева, продюсер Вадим Долгих) -о людях с ВИЧ, подвергающихся дискриминации. Два других видеоролика проекта – «Натюрморт» (режиссер Борис Чертков, продюсер Элеонора Клементьева) по теме фудшеринга и «Доброворот» (режиссер Мария Конева, продюсер Вадим Долгих) по теме вторичного потребления одежды – стали дипломантами фестиваля.

Гюзелла Николайшвили, руководитель проекта «Медиа акселератор для НКО», на награждении приемии “Лампа” Пермь, 8 октября 2023 года.

Сюжеты всех видеороликов–победителей рассматривают важные и необычные явления современной жизни. В проблеме стигматизации ВИЧ-инфекции роль шаблонов и страхов, приводящих к дискриминации больных этим вирусом, чрезвычайно высоки из-за неосведомленности большой массы людей о способах передачи вируса и рисков заболеваемости. В теме фудшеринга самым важным месседжем стала популяризация технологии перераспределения избыточных продуктов, остающихся от оборота ресторанов, супермаркетов и отелей, среди тех, кто остро в них нуждается – малоимущих семей и пожилых людей. В сюжете о многократном потреблении добротной и качественной одежды также присутствует идея разумного потребления ресурсов земли, так как в мире ежегодно производится гораздо большее, чем требуется, количество единиц товаров (более 150 млрд), часть из которых не успевает распродаваться и использоваться. Проект «Доброворот» предлагает многоразовое потребление одежды, что значительно снижает экологическую нагрузку планеты. Особенность проекта «Медиа акселератор для НКО» заключается в том, что основу творческих групп составляют студенты разных факультетов ВШЭ. Студенты подают заявки в проект для того, чтобы познакомиться и приобрести навыки кино и видеопроизводства продукта социальной направленности. Творческим ментором, куратором каждой творческой группы выступают известные профессионалы из мира кино и рекламы. Таким образом, студенты полностью включаются в проработку сценария, а на производственном этапе они становятся ассистентами профессионалов на площадке. В игровых роликах они работают помощниками оператора, режиссера, администратора, кастинг-директора, костюмера и гримера. А в анимационном производстве они помогают художникам в подготовке и съемке персонажей мультфильмов. Как рассказала Анастасия Серова, студентка 3-го курса ОП «Медиакоммуникации» Института медиа, в проект она попала на этапе создания сценариев к видеороликам НКО, разработке слоганов для продвижения их философии. Этот опыт для нее стал ценной практикой, а участие в проекте, встреча с профессионалами и сопричастность к поистине важному и доброму делу она называет «осмысленным событием», которое в «рейтинге счастья» подняло ее сразу на несколько ступеней вверх. «Мы работали в команде, которая снимала ролик для НКО «Доброворот» в жанре мультипликации. Побывали в студии «Союзмульфильм», в их уникальном музее и прошлись по всем цехам, заглянули в каждый тайный и заветный уголок. Мультипликация – это настоящее мастерство и волшебство, работники студии – энтузиасты и профессионалы, их труд вызывает восхищение, он требует колоссальных усилий и терпения, а трепет к любимому делу трогает до слез. Для секундного кадра нужно сделать несколько десятков фотодублей, плавно склеить их, эта техника называется стоп-моушен, с покадровым ручным перемещением объекта. Именно в ней выполнен наш ролик. Конечно, одержав победу в конкурсе, испытываешь радость от причастия к чему-то, действительно, важному. Такие ролики должны выходить на более широкую аудитории, в общественном транспорте и на других возможных площадках», – поделилась Анастасия Серова.

Проект становится для его участников важным профориентационным этапом в выборе будущей профессии – ведь после окончания проекта многие студенты выбирают работу в профессиональных киностудиях и видеорекламе. «Оценка профессионального жюри Лампы подтверждает тот факт, что проект МедиаАкселератор и его команда достигла значительных результатов в работе с НКО, продвигающих социальную идею или услугу, со студентами, которые получают с 2018 года акселерацию своих навыков в области рекламы, а также то, что в такой совместной работе в действительности создаются потрясающие и эффективные видеоролики, мирового класса», – комментирует руководитель проекта, заместитель декана факультета креативных индустрий Дмитрий Шелухин.

Для справки: «ЛАМПА» – единственный в России фестиваль импакт-кино, система социокультурных событий, позиционирующих добровольчество и благотворительность на разных площадках и для различной аудитории. Одним из ключевых параметров фестиваля является многоформатность: короткометражные игровые и документальные фильмы, анимация, музыкальные клипы, видеоролики и социальная реклама. Ленты мотивируют на добрые дела, показывают необычные истории обычных людей, вдохновляют на поступки, побуждают сделать конкретные шаги для того, чтобы наш мир стал лучше. Это актуальный импакт-контент с готовой технологией улучшения своей жизни.

«Медиа акселератор для НКО» – авторский проект факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ. Технология проекта «Медиа-акселератор для НКО» была апробирована в пилотном варианте в проекте «LIME-акселератор» осенью 2018 года на базе медиацентра НИУ ВШЭ. Профессиональные режиссеры вместе со студентами университета создали социальную рекламу для 7 НКО разных регионов России. В сезоне 2021 года в проекте «Медиа акселератор для НКО» были созданы видеоролики для 4 некоммерческих организаций России. В 2022 году в проекте было создано восемь видеороликов. Благодаря проекту, некоммерческие организации получили высококачественный аудиовизуальный продукт для привлечения внимания к современным проблемам общества и поиска их решения.

