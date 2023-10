Как создать проект в сфере медицины, расскажут на Акселераторе ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

17 октября состоится вебинар «Разработка и реализация проектов в сфере медицины и здравоохранения», проводимый в рамках реализации Акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив ГУУ «Технологии будущего».

Разработка и реализация проектов в медицине и здравоохранения является одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества. Проекты в этой сфере могут быть направлены на такие цели, как улучшение качества медицинских услуг, разработка новых методов лечения, повышение эффективности работы медицинских учреждений и т.д.

Об особенностях таких проектов расскажет генеральный директор ООО «Акколада», сертифицированный специалист по управлению проектами — IPMA® Level D, д.э.н., профессор Мария Гусева.

Вебинар пройдет 17.10.2023 в 16:00. Регистрация доступна по ссылке: https://leader-id.ru/events/454274.

Подробная информация о программе Акселератора

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI