Дизайнер Артемий Лебедев представил руководству Физтеха новый сайт института

На днях в МФТИ прошла презентация нового сайта института, которую провели дизайнеры и разработчики Студии Артемия Лебедева. Продемонстрировать промежуточные итоги работы над новым сайтом на Физтех приехал руководитель студии Артемий Лебедев.

Сайт МФТИ обновляется впервые с 2015 года. Очевидно, что за прошедшие годы существенно изменились требования к верстке сайтов для мобильных устройств, изменились дизайн-тренды, что послужило одним из факторов обновления сайта.

Одним из требованием к новому корпоративному сайту института было удобство его использования разными аудиториями посетителей: от студентов, преподавателей до сотрудников и партнеров МФТИ. Эта нетривиальная задача была решена использованием нескольких технических и дизайнерских приемов. В первую очередь, на новом сайте МФТИ реализованы несколько «главных» страниц, адресованных разным целевым аудиториям. Студент получает быстрый доступ к информации и ссылкам учебного управления и внеучебного блока, выпускник увидит новости, которые будут ему наиболее релевантны, а абитуриент в один клик доберется до информации о подготовительных курсах или олимпиадах.

В контентной части большой акцент сделан на информационной и новостной повестке института. Каждая Физтех-школа, кафедра, лаборатория или другое подразделение может вести свою новостную ленту. Кроме того, эта лента будет наполнятся новостями «с главных» страниц сайта, если в них упоминается то или иное подразделение. Для того, чтобы увидеть новость, опубликованную администраторами структурных подразделений не обязательно искать их на их страницах: пользователь может с главной страницы перейти в раздел «Все новости», увидеть все новости или отфильтровать нужные по темам.

На сайте использованы необычные дизайнерские решения: изменяющиеся «шапки» основных разделов и «случайная» выдача каталогов образовательных программ, школ и пр.

Работа над сайтом и перенос на него информации с текущего еще продолжается, но уже сейчас можно протестировать, посетив временный адрес new.mipt.ru. Одновременно с открытием тестовой эксплуатации нового сайта, начала работать «горячая» линия поддержки пользователей, на которую можно писать любые замечания и предложения по функционалу нового корпоративного портала. Для этого можно заполнить форму на сайте написать на электронную почту newsite@mipt.ru или в телеграм-бот @newmiptru_bot

