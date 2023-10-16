В ГУУ открылся «Добро.Центр»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
16 октября 2023 года в стенах Государственного университета управления состоялось торжественное открытие «Добро.Центра».
На мероприятии присутствовала главный менеджер франшизы «Добро.Центр» Ирина Титова, которая выступила с приветственным словом и представила презентацию о возможностях «Добро.Центра»
Студентам, желающим заняться добровольчеством, рассказали о реализуемых направлениях деятельности «Добро.Центра» (событийное волонтёрство, патриотическое, социальное, эко-волонтёрство) и возможностях, которые даёт волонтёрский центр нашего вуза.
В ходе мероприятия был дан старт гуманитарной помощи для новых территорий Российской Федерации, в которой может принять участие любой желающий.
Социальная франшиза «Добро.Центров» разработана на платформе ДОБРО.РФ, принадлежащей Ассоциации волонтёрских центров. Ассоциация — крупнейшее сообщество добровольческих организаций в стране. Это сеть ресурсных центров по всей России, обладающая собственными образовательными программами и методическим центром. Структура существует уже более семи лет и включает в себя почти 100 ресурсных центров, около 70 000 организаций и без малого 5 000 000 волонтёров.
«Добро.Центр» ГУУ работает в административном корпусе, кабинет АК-125, с 10:00 до 15:20.
Пункт гуманитарной помощи находится в ЦУВП, кабинет 206.
По всем вопросам можете обращаться ниже указанным контактам:
Ананенко Мария
Вконтакте: https://vk.com/mari_ananenko
Телеграм: @mariananenko
Номер телефона: 89991764698
Наша цель – сделать добро доступным для каждого! Присоединяйтесь к волонтёрской деятельности ГУУ и станьте частью команды «Добро.Центра». Только вместе мы сможем помочь тем, кто в этом нуждается. Давайте сделаем наш мир лучше!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 16.10.2023
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