Во вторник в столице ожидается сильный ветер

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Во вторник, 17 октября, в Москве ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В такую погоду жителям города советуют не укрываться под деревьями. Не следует также парковать автомобили около них. При сильном ветре рекомендуют по возможности не выходить из дома и закрывать окна.

Непогода может вызвать повреждения линий электропередачи, деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров.

Кроме того, на этой неделе в столице похолодает. Так, в четверг, 19 октября, дневная температура воздуха будет колебаться от двух до семи градусов выше нуля. Ночью она составит от одного до пяти градусов со знаком плюс.

В пятницу и субботу столбики термометров не поднимутся выше пяти градусов тепла. Ночью ожидаются заморозки и понижение температуры до минус двух градусов. Местами возможны небольшие осадки.

