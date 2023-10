Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» запускает новый канал взаимодействия в системе дистанционного обслуживания корпоративных клиентов Банк «РОССИЯ» продолжает развивать свои сервисы и повышать их доступность: теперь клиенты могут пользоваться еще одним каналом обмена электронными документами в Системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) — модуль Транзит 2.0. Технология модуля Транзит 2.0 позволяет крупным корпорациям, имеющим счета в различных банках, проводить расчеты в режиме «одного окна» — максимально удобно, эффективно и безопасно. Для подключения модуля Транзит 2.0 клиентам достаточно подать в Банк заявление, на основании которого присоединиться к правилам Транзит 2.0. Взаимодействие клиентов и Банка осуществляется через систему электронного документооборота Национальным расчетным депозитарием (НРД). С документацией можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Дистанционное обслуживание». Более подробную информацию можно узнать в офисах Банка или позвонив в круглосуточный контактный центр по телефону: 8 800 100 1111 (звонок по России бесплатный).

Возврат к списку

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI