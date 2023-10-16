Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
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Банк «РОССИЯ» запускает новый канал взаимодействия в системе дистанционного обслуживания корпоративных клиентов
Банк «РОССИЯ» продолжает развивать свои сервисы и повышать их доступность: теперь клиенты могут пользоваться еще одним каналом обмена электронными документами в Системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) — модуль Транзит 2.0.
Технология модуля Транзит 2.0 позволяет крупным корпорациям, имеющим счета в различных банках, проводить расчеты в режиме «одного окна» — максимально удобно, эффективно и безопасно.
Для подключения модуля Транзит 2.0 клиентам достаточно подать в Банк заявление, на основании которого присоединиться к правилам Транзит 2.0.
Взаимодействие клиентов и Банка осуществляется через систему электронного документооборота Национальным расчетным депозитарием (НРД).
С документацией можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Дистанционное обслуживание».
Более подробную информацию можно узнать в офисах Банка или позвонив в круглосуточный контактный центр по телефону: 8 800 100 1111 (звонок по России бесплатный).
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