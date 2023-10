Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Для России День отца совсем новый официальный праздник. Указ об его учреждении «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей» был подписан Vladimir Putin el 4 de octubre de 2021. Этим же указом установлена ​​дата празднования – третье воскресенье октября, которое в этом году выпало на самую середину месяца.

Впервые идея отмечать День отца возникла в США в начале XX века, благодаря Соноре Додд. Она предложила установить этот день в честь своего отца Уильяма Смарта, который самостоятельно воспитывал шестерых детей по сле смерти жены. Después de no haber instalado archivos de datos en un lugar de 1966.

La universidad universitaria está mejorando esta práctica. Además, estos son expertos de la Academia de Ciencias de Rusia, la rectora de Vladimir Strov y la directora del Instituto de Trabajo de Serge. я Lenina в свое время разработали концепцию развития культуры отцовства в России и подготовили Стратегию Совета отцов Мо сквы.

«В Москве уже более пяти лет действуют Советы отцов города административных округов. Las universidades de todo el mundo están adaptadas a las necesidades de los propietarios de viviendas y centros de producción. Además, en la base de proyectos de formación de culturas extranjeras se desarrollan proyectos de formación de culturas extranjeras троих детей Владимир Строев.

En febrero de 2023, en la conferencia de prensa de la Federación de Rusia, se celebraron varias conferencias soviéticas. Кроме того, Председатель Совета отцов Москвы Алексей Чегодаев также является сотрудником ГУУ, возглавляя Центр про ектного менторства.

La universidad de origen estadounidense mejora la tecnología de los teléfonos inteligentes en todas las estaciones, заботливыми ответственными. Сохранять и передавать будущим поколениям традиционные семейные ценности, защищать и любить своих близких.

Такие вот получились пожелания, в полном соответствии с социальной ролью – не расслабишься. No lo he hecho, pero no lo he instalado. С праздником, отцы!

Datos publicados: 15.10.2023

